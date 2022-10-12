 

Прекрасна и в 88 – Личное мнение

12.10.2022, 10:00, Разное
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На днях на публике появилась одна из самых красивых женщин прошлого Софи Лорен.

Посмотрите внимательно на 88-летнюю женщину:


Фото: Соцсети

Ни тебе купальника, как у героинь вчерашнего поста, ни распашонки а ля Пугачёва.

Как так-то, а?!

То есть, и без обнажения можно привлечь внимание? Без фильтров, превращающих лицо в размазню? Без вызывающих ступор поз, как у Бузовой, да?

Уместность — это не только про поведение. Быть уместной своему возрасту, положению можно и с помощью одежды.

Спроси любого — кто скажет, что Софи Лорен выглядит плохо? Да все скажут, что она элегантна, прекрасна и искренне восхитятся ей.

Ну почему та же Любка Успенская так не может?

Каждый возраст прекрасен по-своему. И в каждом возрасте можно быть такой, чтобы тобой восторгались. Главное — не подменять истинную себя, не пытаться выглядеть неуместно, чтобы над тобой не ржали.

И всё ведь будет хорошо, правда?

Источник: Лена Миро


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