В «Пятёрочках» и «Перекрёстках» начнут выписывать повестки на кассах

Компания X5 Group заключила партнёрское соглашение с Минобороны — отныне сотрудники на кассах имеют право выписывать военнообязанным мужчинам повестки.

Новшество стало возможным, поскольку при покупке алкоголя и табака зачастую требуется предъявить паспорт или иное удостоверение личности.

К началу призывной компании 1 ноября ритейл уже готов, о чем гласит внутренняя информационная рассылка в компании. Информацию подтверждают дирекции розничного обслуживания франчайзи супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Согласно инструкции, кассирам надлежит пробивать в чек товар «ПОВЕСТКА ЧАСТМОБ 2022 1 шт» по штрих-коду, расположенному около сканера товаров. В бланке чека будет автоматически пропечатано требование явиться в ближайший к магазину военный комиссариат.

Персональные данные призывника будут заполняться автоматически, по скидочной карте, либо вручную, исходя из информации в предъявленном удостоверении. Камеры на кассовой зоне в присутствии свидетелей – кассира и охранника – зафиксируют факт получения повестки. По окончании рабочего дня реестр выписанных повесток за текущий день будет автоматически передаваться в Генштаб.

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