Долгострой Быстрицкой продадут на торгах

В Москве на аукцион выставят один из наиболее известных зданий-долгостроев – женский центр, инициатором создания которого была народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

В начале 1990-х годов Быстрицкая обратилась к столичным властям с просьбой предоставить участок под строительство центра для женщин, где они смогут получить юридическую, психологическую помощь, консультацию врачей и диетологов. В здании также планировалось обустроить залы для физических занятий и бассейн. Большинство услуг должны были быть бесплатными.

В 1993 году бывший столичный градоначальник Юрий Лужков подписал указ о выделении участка под застройку. Однако поиск инвестора затянулся, и строительство удалось начать только через 8 лет. В 2005 году стройка была остановлена, из-за проблем с законом у инвестора. В 2014 году компания, учрежденная для реализации проекта, признана банкротом. К тому времени Элина Авраамовна уже продала свою долю в проекте. Актриса скончалась через четыре года, так и не дождавшись возобновления строительства.

Теперь долгострой площадью более 2,5 тыс. кв. м планируется реализовать на торгах в ноябре. Начальную цену в 2 млрд рублей аналитики считают завышенной и отмечают, что найти покупателя будет непросто. На участке можно будет построить комплекс с квартирами или апартаментами. Его главное преимущество – близость к метро “Цветной бульвар”.