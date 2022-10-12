Брошенная мужем старушка Пугачева перестала скрывать любовь к женщинам: Ласкали друг друга на людях

Примадонна российской эстрады со скандалом покинула Россию – снова. Артистка забрала детей и укатила в Израиль, однако своего горячо любимого мужа там не застала – трудолюбивый Максим Галкин* бросил приехавшее семейство ради гастрольного тура. Однако Алла Пугачева в отсутствие благоверного времени зря не теряет и уже нашла ему замену.

Пока супруг занимает толпы людей своими шуточками, звезда развлекается в компании женщин, любовь к которым наконец-то перестала скрывать! Примадонну заметили на концерте Земфиры в Тель-Авиве. К слову, певица тоже уехала за границу вместе со своей любимой подругой Ренатой Литвиновой. Собственно, в их компании жена комика и провела минувший вечер и на старости лет буквально оторвалась под песни артистки.

Трудно не заметить, какие теплые чувства Алла Пугачева испытывает к двум подружкам, а они, несомненно, ответили ей взаимностью. После выступления королева российской эстрады посетила гримерку и выразила свои любовь и почет, сделав совместный снимок с Земфирой, а она в ответ обласкала ее на людях, посвятив трогательные строки.

“Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина”, – обратилась к Примадонне певица.

Как передает “Царьград”, вместе с Аллой Пугачевой на концерте Земфиры была замечена и Ксения Собчак: по данным РИА ФАН, поклонники полагают, что журналистка собирается взять у звезды интервью.

* — включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.