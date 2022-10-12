 

Мнение: Забор Навального

12.10.2022, 8:44, Разное
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Как я и писал несколько дней назад, администрация ИК-6 в Мелехово продолжает глумиться над Алексеем Навальным. Который внесен в реестр террористов и экстремистов. Алексея снова отправили в штрафной изолятор. На этот раз за отказ мыть забор.

Навальный только отсидел в ШИЗО двенадцать суток, как ему снова влепили «дисциплинарное взыскание». На этот раз – 14 суток ШИЗО.

«Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред», — «курсанул» Навальный на волю..

«Я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка —1 шт., книжка — 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны ещё какие-то предметы», — поделился впечатлениями о своих арестантских буднях Алексей.

Жду, когда уже и Навальный начнет глумиться над ФСИН. Потребовав регулярных фото-видео-съемок своего пребывания в ИК-6, и обратившись в Конституционный суд с заявлением о проверке на соответствие Конституции России права администраций колоний игнорировать судебную систему, произвольно меняя режим отбывания наказания, назначенный судом.

На снимке: граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое  вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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