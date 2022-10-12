 

НАТО удвоит силы по охране «Северных потоков»

12.10.2022, 8:26, Разное
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В связи с подрывом «Северный потоков» вблизи датского острова Борнхольм НАТО собирается удвоить своё присутствие в Северном и Балтийском море, пишет Die Welt. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пояснив, что количество кораблей, задействованных в охране критически важных объектов инфраструктуры, будет увеличено до 30. К тому же они получат поддержку с воздуха и со стороны подводных сил, добавил он.


AP

После саботажа на «Северных потоках» НАТО собирается усилить защиту критически важных объектов инфраструктуры в этом регионе, пишет Die Welt. «Мы удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, суда также получат поддержку с воздуха и со стороны подводных сил.

К тому же, по его словам, страны-члены НАТО примут усиленные меры по обеспечению безопасности этих объектов и в частности будут активнее обмениваться развединформацией. Планируются и другие шаги. «Любая целенаправленная атака на критически важные объекты инфраструктуры союзников повлекут сплочённый и решительный ответ», подчеркнул Столтенберг. К таким объектам наряду с трубопроводами он также отнёс подводные кабели и линии электропередач. Генеральный секретарь также не исключает, что в результате такого нападения может быть применена статья о коллективной обороне.

Ранее на «Северных потоках» вблизи датского острова Борнхольм были обнаружены четыре протечки. Линии, которые на данный момент не эксплуатируются, были заполнены газом по техническим причинам, и в результате поломки голубое топливо стало в больших объемах попадать в Балтийское море. Согласно официальному совместному отчёту Дании и Швеции, протечки возникли в результате взрывов большой мощности. ЕС, НАТО, а также эксперты в области безопасности предполагают, что это мог быть саботаж.

К тому же на предстоящей неделе НАТО собирается провести ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень» — ИноТВ), направленные на обеспечение эффективности и безопасности ядерных сил сдерживания альянса. Они включают в себя полёты боевых самолётов, способных нести ядерное оружие, а также машин с традиционным вооружением, самолётов-разведчиков и самолётов-заправщиков. Настоящее ядерное оружие при этом на борту находится не будет.

Столтенбергу задали вопрос, не считает ли он, что момент для проведения таких манёвров неподходящий». «Если мы сейчас из-за боевых действий на Украине неожиданно откажемся от запланированных учений, к которым долго готовились, это будет неправильный сигнал», ответил он. Генеральный секретарь также назвал «безответственными» заявления главы Кремля Владимира Путина о возможности применения на Украине оружия массового поражения: «Россия знает, что в ядерной войне невозможно победить и её никогда нельзя вести».


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