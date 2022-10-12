Мнение: Всё идёт по плану™

Вчера бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Джек Кин в прямом эфире Fox News сообщил, что США используют Украину для решения американских задач, причем стоит это Америке буквально смешные деньги – пока на войну с Россией США потратили какие-то 66 млрд долларов, что для Америки просто ничего.

Понятно, что даже столь откровенное признание было сделано е до конца, Кин не стал уточнять цели США в этой войне, абстрактно назвав их «задачами».

Тем не менее, они на виду: полное обнуление военного потенциала России, включая и ядерный потенциал и выведение её из любой возможной игры с Китаем – как с точки зрения оказания военной, так и с точки зрения оказания экономической помощи Китаю.

Не стоит забывать, что война на Украине (не та, что началась 24 февраля, а та, которая идет с разной степенью интенсивности еще со времен первой «газовой войны») – это фактически война Газпрома за европейский рынок с Соединенными Штатами. Она уже проиграна, и проиграна с разгромным для Газпрома счетом.

Когда патриотическая Z-общественность придыхает на взятый в бою сарай в украинских черноземах, она просто не отдает себе отчет в том, что является целью этой войны, сводя ее к примитивным территориальным приобретениям. В реальности всё более банально и цинично, но уже полностью безнадёжно.

Падение присутствия Газпрома на европейском рынке на 80 процентов – это и есть настоящий итог идущей войны, а не контроль над Херсоном или Лисичанском. Теперь задача США – обанкротить Газпром и установить над ним контроль, что будет означать и контроль над поставками в Китай российского газа, который китайцы рассматривают как стратегический резерв в случае блокады своего побережья.

Вторая задача – обнуление ядерного потенциала России, и опять с той же целью: полностью отрезать Китаю доступ к этому инструменту в противостоянии с США. Для этого США хоронят на Украине сухопутную армию России, выбивают остатки ее парка техники и складских запасов вооружений, после чего неизбежно должны будут проводить операцию по изъятию ядерного оружия России. Как именно будет происходить эта часть войны – есть разные варианты, и Штаты, конечно, будут стараться выбрать наименее опасный для себя.

Это может быть сделано как прямо – через нанесение военного поражения и выдвижение ультиматума, который невозможно отвергнуть, так и через тот или иной вариант переформатирования самого режима и выдвижения в руководство страны людей, которые сами и добровольно сдадут под «международный контроль» ядерный потенциал России в качестве «жеста доброй воли» и в знак покаяния и примирения (не стоит забывать о странном возвращении Навального, который сейчас находится в лагере, но который может из него выйти, наверняка есть и запасные варианты-сценарии).

Экономически Россия после украинской войны будет обескровлена как последствиями самой спецоперации, так и репарациями, которые ей предстоит выплачивать. И это в условиях почти полной конфискации имеющихся резервов. Не стоит забывать об ухоронках в Африке, куда вывезены огромные ресурсы, и которые сейчас переданы под охрану одной весьма деятельной частной структуре. Думаю, что после поражения Кремля в войне на Украине мы увидим целый ряд событий в Африке и как раз в тех странах, где и размещены неприкосновенные запасы украденного у России. И, конечно, ни цента, ни грамма и ни карата в Россию не вернется – Штатам ведь нужно будет «отбить» свои собственные затраты на эту войну.

Так что цели США в этой войне крайне прозрачны, и Кин лишь обозначил само существование этих целей. Однако они настолько очевидны, что никаких прямых признаний и не требуется. И всё это за очень небольшие для США деньги, которые они после победы рассчитывают не просто вернуть, а вернуть кратно.

При этом Штаты могут быть полностью довольны еще одним аспектом идущей войны: пока российское руководство их совершенно не разочаровывает. Все действия Кремля ведут к его поражению. Ничего, что могло бы вынудить американцев задуматься, оно изобрести не способно, да и не собирается это делать.

«Всё идет по плану™»

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