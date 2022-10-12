Дважды подумайте, прежде чем выбрасывать тыквенные семечки! В чем их польза и как использовать для приправ

Готовить блюда из тыквы – особое удовольствие. И мы готовы поспорить, что вы выбрасываете тыквенные семечки. Но в следующий раз хорошенько подумать перед тем, как вы захотите отправить их в мусорное ведро, ведь они крайне полезны для здоровья!

Ознакомьтесь со всеми преимуществами тыквенных семечек, а в качестве бонуса мы подготовили несколько вкусных рецептов их приготовления!

Польза тыквенных семечек для здоровья

Диетологи говорят: тыквенные семечки содержат огромное количество различных питательных веществ, которые действуют как антиоксиданты и защищают от определенных заболеваний.

Хорошая новость для вегетарианцев: белок тыквенных семечек — это белок очень высокого качества, сравнимый с соевым белком, содержащий ряд незаменимых аминокислот, которые нужны тем, кто не употребляет в пищу мясо!

Вот что еще следует отметить, говоря о пользе для здоровья!

Улучшение здоровья кишечника и простаты

Многочисленные исследования позволили сделать следующий вывод: семена тыквы помогают уменьшить гиперактивный мочевой пузырь и гиперплазию предстательной железы (заболевание предстательной железы, вызывающее проблемы с мочеиспусканием).

Нормализация давления и уровня сахара

Вы будете удивлены, но обычные тыквенные семечки способны снизить риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и высокого уровня сахара в крови. Все это благодаря тому, что в продукте содержится большое количество таких элементов, как магний, цинк, а также жирные кислоты.

Нормализация сна

Диетологи отмечают: в тыквенных семечках содержится триптофан. Это та аминокислота, благодаря которой мы можем спать. Кроме того, продукт богат цинком и магнием, которые положительно влияют на качество сна.

Пищевая ценность

Вам следует знать, что неочищенные семечки содержат куда больше клетчатки, чем очищенные. То есть, если ваш желудок не был подготовлен к такому количеству клетчатки, вы можете столкнуться с неприятными ощущениями.

Семечки без скорлупы сохраняют большую часть полезных веществ, в числе которых, например, жиры и белки. А вот содержание натрия в очищенных семечках существенно ниже.

Тыквенные семечки со скорлупой являются отличным источником клетчатки, но могут содержать большое количество натрия.

Варианты приготовления

Тыквенные семечки – полезный и быстрый перекус. Приготовить их невероятно просто! Все, что вам нужно сделать, это:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) очистить и высушить семена; добавить любые приправы, которые вы предпочитаете, и сбрызнуть столовой ложкой оливкового масла; запечь в духовке при температуре 120° по Цельсию.

Если вам хочется чего-то совершенно нового и вы думаете, как приготовить семечки тыквы, вы можете попробовать следующие сочетания специй и приправ.

Азиатское вдохновение

Для приготовления тыквенных семечек по этому рецепту возьмите по полной чайной ложке меда и апельсиновой цедры, смешайте ее со столовой ложкой соевого соуса, добавьте треть чайной ложки имбиря и тщательно перемешайте.

Итальянская специя

половина чайной ложки чесночного порошка; полная столовая ложка пармезана; чайная ложка орегано; соль и перец.

“Тыквенный пирог”

Хотите приготовить тыквенные семечки так, чтобы они напоминали любимую осеннюю выпечку? Предлагаем смешать по четверти чайной ложки мускатного ореха, гвоздики и имбиря, соединить их с половиной чайной ложки молотой корицы. Завершит смесь одна чайная ложка коричневого сахара.

“Горячий тамале”

Для того, чтобы согреться в пасмурные осенние дни, предлагаем приготовить тыквенные семечки, напоминающие по вкусу тамале. Для этого вам потребуется чайная ложка цитрусовой цедры – в идеале, лайм, столовая ложка молотого чили. Добавьте немного соли. По желанию можно приправить семечки небольшим количеством кайенского перца – хватит и четверти чайной ложки.

“Продленное лето”

полная чайная ложка куркумы – без горки; одна чайная ложка теплого меда; половина чайной ложки корицы; четверть чайной ложки имбиря; по вкусу можно добавить молотый перец и соль.

Сладкий и острый

Для того, чтобы побаловать себя оригинальным вкусом, добавьте в тыквенные семечки следующие приправы:

1 столовая ложка каджунской приправы; 1 столовая ложка вустерского соуса; 1 чайная ложка коричневого сахара.

Горячее какао

Приготовить тыквенные семечки по этому рецепту крайне просто. Для этого нужно смешать их со столовой ложкой какао-порошка, по желанию добавить половину чайной ложки корицы. Ключевой ингредиент – столовая ложка сахара турбинадо.

Подводя итоги, скажем: тыквенные семечки – это источник энергии, но вам не стоит переедать! Следите за размером порции, чтобы не получить лишние калории!