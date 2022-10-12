Эпидемию бубонной чумы в Средневековье вызвали инопланетяне?

Так называемая Черная смерть известна как одна из самых смертоносных и широко распространенных пандемий в истории. Пик эпидемии пришелся на Европу между 1348 и 1350 годами, и считается, что это была вспышка бубонной чумы, вызванная бактерией Yersinia pestis.

Итальянский уфолог Джанфранко Дельи Эспозти, который также является доктором философии и преподает на факультете архитектуры университета Чезены, считает, что в распространении бубонной чумы в Средние века какую-то подозрительную роль сыграли загадочные летательные аппараты, которые многократно описывались очевидцами.

В частности в своей книге “Travi di fuoco e segni divini: paura nei cieli del Medioevo” он пишет, что в сообщениях, относящихся к периоду Черной смерти, между 1347 и 1350 годами, много раз встречаются упоминания о наблюдении странных вытянутых объектах, медленно пересекающих небо.

Иногда такие объекты видели на довольно низкой высоте, при этом они не просто летели, а выпускали перед собой некий “тревожный туман”.

По мнению Эспозти, эти объекты напрямую были виновны во вспышках чумы, потому что “сразу после появления этих шокирующих наблюдениях в этих районах начиналась эпидемия”.

В одном сообщении описывалось, что во Флоренции в небе появилась огромная масса “паров”, идущих с севера. И что это распространилось по всей стране. Только в одной Флоренции от чумы в те годы умерло не менее 60 тысяч человек.

Также было сообщение, что где-то на востоке с неба упало много животных, туши которых быстро разлагались, делая воздух зловонным и вызывая распространение смертельных болезней.

Похожее предположение о связи пришельцев с пандемией чумы было высказано сторонником теории палеоконтактов Уильямом Брамли в его книге “Боги Эдема”. Он считает, что инопланетяне с самых древних времен вмешиваются в историю человечества, а люди в древние времена называли этих существ Богами, Анегелами, демонами и тд.

Многие конфликты, войны, революции и конечно же пандемии, по мнению Брамли тоже были вызваны пришельцами:

“Посмотрите, как мы, люди, обращаемся со своим скотом. Во многих случаях фермеры стараются хорошо обращаться со своими животными. Когда животное заболевает, фермер может вызвать ветеринара. Многие работники фермы даже развивают эмоциональные связи с некоторыми из своих любимых существ.

Но когда придет время отправлять свой скот на бойню, фермеры сделают то, что нужно. В то же время работники фермы всегда будут держать свой скот в загоне и под контролем, независимо от того, насколько хорошо они могли бы обращаться со своими животными.

Когда вы смотрите на сообщения о похищениях НЛО, вы видите, что с людьми обращаются во многом как со скотом. Людей похищают против их воли, они обездвижены, и им проводят физические процедуры, которые часто носят репродуктивный характер. С людьми не обязательно обращаются жестоко, но и не обращаются с достоинством равных.

Чтобы контролировать большое население, вы не можете построить вокруг него большой загон, как вокруг стада крупного рогатого скота. По крайней мере, два известных мыслителя – Макиавелли и Сунь-цзы – объяснили, что вы делаете вместо этого – вы заставляете население бесконечно ссориться и сражаться между собой.

Теория моей книги заключается в том, что этот метод, возможно, был применен к человеческой расе в целом. Если теория верна, я не думаю, что инопланетяне обязательно считают себя злодеями. Такой метод контроля над человеческой популяцией был бы просто необходимой техникой управления в их сознании”, – рассказывал Брамли в интервью.

“Я всегда думал, что если моя теория верна, инопланетяне, вероятно, почувствуют необходимость принять меры, когда человечество начнет развивать слишком много знаний и технологий. Основываясь на некоторых свидетельствах древних астронавтов, легенде о Великом потопе и свидетельствах НЛО, связанных с Черной смертью, я предположил, что решением инопланетян будет еще одно уничтожение людей, возможно, в следующий раз полностью.

Такое уничтожение может быть связано с их созданием новой версии Homo sapiens, которая более совместима с инопланетянами, чтобы заменить нас, точно так же, как инопланетяне-тюремщики, по сообщениям, делали в доисторические времена, чтобы создать текущую версию homo sapiens в тот день, когда им нужны были рабы.

Это было бы повторением сценария “покончить со старым и принять новое”, чтобы соответствовать их меняющимся потребностям с течением времени.

Вот тут мы по-настоящему углубляемся в тему параноидального заговора. Параллельно с гибридной программой инопланетян мы видим тенденции, свидетельствующие о том, что на Земле создаются условия для повторения сценария Черной смерти.

Черная смерть на самом деле состояла из четырех частей. Сначала был голод, затем были болезни, затем были массовые убийства людей на основе религиозного фанатизма, и в какой-то момент во всем этом было гораздо более заметное проявление НЛО и таинственных “людей в черном”, распространяющих аэрозоли, которые, как утверждали люди, вызывали чуму”.

Что касается упомянутых Брэдли “людей в чертом”, то это относится к средневековым же сообщениям об “ужасных людях” в черной одежде с какими-то “косами”, “метлами” или “мечами”, которых, якобы, неоднократно видели в тех местах, в которых вскоре возникали вспышки чумы.

“В Бранденбурге [Германия] в 1559 году появились ужасные люди, которых видели сначала пятнадцать числом, а затем двенадцать. У передних были маленькие головы, у остальных – страшные лица и длинные косы, которыми они косили овес, так что свист был слышен на большом расстоянии, но овес оставался на месте. Когда множество людей выбежало посмотреть на них, они продолжили косить”.

Вскоре после этого визита странных людей на овсяные поля немедленно последовала сильная вспышка чумы в Бранденбурге.

По предположению Брамли, увиденные людьми таинственные люди с “косами” на самом деле были посланниками пришельцев или сами пришельцы с аэрозолями, распыляющими заразу. Просто с расстояния люди приняли распыление больших аэрозолей, которых видели впервые, за работу длинных кос.

“… в горных городах Венгрии в День Вознесения вечером, к великому всеобщему возмущению, на Шуелерсберге появилось так много черных всадников, что было распространено мнение, что турки совершают тайный набег, но они быстро исчезли снова, и вслед за этим разразилась свирепая чума по соседству в год от Рождества Христова 1571 ”

Странные люди, одетые в черное, “демоны” и другие ужасающие фигуры были замечены в других европейских сообществах.

“Часто наблюдали пугающих существ с длинными “метлами”, “косами” или “мечами”, которые использовались для “подметания” или “стука” в двери домов людей. Жители этих домов впоследствии заболели чумой. Именно из этих сообщений люди создали популярный образ “Смерти” в виде скелета или демона с косой. Коса стала символом акта Смерти, косящего людей, как стебли зерна”, – пишет Брамли.

Между прочим его книга вышла еще в 2013 году и это интервью тоже было дано им в том же году. В 2020 началась пандемия коронавируса, а в 2022 то, что многие уже называют Третьей Мировой войной. Инопланетяне спешат поскорее покончить с нами?