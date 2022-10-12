 

Тысячи домов в России могут остаться без УК

12.10.2022, 6:11, Разное
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С января тысячи жилых комплексов в России рискуют оказаться без управляющих компаний из-за новых правил о лицензировании. Чтобы этого не случилось, Госдума может принять закон о предоставлении УК дополнительных пяти месяцев.

Сейчас около 5 тысяч управленцев должны получить новое разрешение на осуществление деятельности. Последний срок – 11 января следующего года. В случае принятия законопроекта, у управляющих компаний будет время до июня.

Недовольство работой управляющих компаний – одна из самых распространенных жалоб, поступающих от жителей многоквартирных домов. Чаще вызывает недовольство только плохая шумоизоляция в квартирах.

С сентября для смены УК требуются голоса более 50% жильцов дома, раньше было достаточно одобрения более четверти жильцов. С одной стороны, такое нововведение гарантирует, что большинство владельцев квартир в доме будут принимать непосредственное участие в выборе управленца. С другой – сменить недобросовестную компанию станет сложнее, так как на практике далеко не всегда удается собрать необходимое количество собственников для голосования.


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