Французские власти пригрозили «реквизировать» бастующих сотрудников НПЗ

Во Франции уже несколько дней идёт забастовка работников НПЗ и топливных складов. Из-за неё в ряде регионов страны уже возник дефицит бензина, а французские чиновники перешли к жёстким заявлениям, передаёт France 24. Уже несколько высокопоставленных министров предупредили, что, если недовольные уровнем зарплат работники в ближайшие часы не найдут общий язык с руководством компаний, Париж будет вынужден развернуть «реквизиции» — то есть начнёт заставлять участников стачки по одному выходить на рабочие места.

А теперь — к новостям страны: правительство Франции ужесточило тон в отношении нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов: сегодня утром сразу несколько министров сделали публичные заявления с целью усилить давление на участников забастовки.

Первым выступил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, который заявил, что, если предприятия не вернутся к нормальному режиму работы, власти будут рассматривать все варианты решения проблемы и не станут себя ограничивать какими-либо запретами — чиновник не исключил в том числе и возможность старта юридических процедур, направленных на реквизицию персонала. Аналогичные предупреждения озвучил и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, призвавший предприятия и сотрудников добиться договорённостей в ближайшие часы. Вот, что он сказал:



БРЮНО ЛЕ МЭР, министр экономики и финансов Франции: Решение может быть только одно: безотлагательное восстановление работы топливных складов и нефтеперерабатывающих предприятий. Если ВКТ (Всеобщая конфедерация труда — крупнейшее профсоюзное объединение Франции. — ИноТВ) будет категорически отказываться вступать в диалог, у нас останется лишь одно средство — реквизировать необходимые ресурсы, дабы освободить склады и возобновить работу НПЗ.



ЖУРНАЛИСТ: Какие вы рассматриваете сроки?



БРЮНО ЛЕ МЭР: Что касается сроков, здесь речь идёт скорее о времени в пределах нескольких часов или дней, но не недель. Ведь всё это и так продолжается слишком долго.

Чиновники высказались на следующий день после экстренного совещания, которое провели вчера вечером в Матиньонском дворце (официальная резиденция главы правительства Франции. — ИноТВ).

А с нами — Кристоф Дансет. Добрый день! Что же конкретно имеет в виду Брюно Ле Мэр под «реквизициями»?



КРИСТОФ ДАНСЕТ, экономический обозреватель France 24: Под этим термином подразумевается, что всех работников — включая даже тех, которые принимают участие в забастовке, — станут заставлять возвращаться на рабочие места, вызывая их по одному. Шаг это радикальный, но вместе с тем в определённых обстоятельствах он законен — в том числе при блокировании работы наиболее важных секторов экономики. Эту меру несколько лет назад уже применяли — это было в 2010 году, при Николя Саркози.

А всё дело в том — напомним зрителям, — что переговоры пока в тупике.



КРИСТОФ ДАНСЕТ: Компания Esso — это торговая марка ExxonMobil — переговоры всё-таки начала, даже удалось заключить некие предварительные договорённости, которые касались в том числе и премий. Однако даже в отношении Esso ВКТ сегодня утром приняла решение возобновить забастовку. Компания TotalEnergies пока в переговоры так и не вступила — руководство требует от работников сначала прекратить забастовку; в отношении её оъектов ВКТ сегодня утром также всё возобновила.

В результате на данный момент по-прежнему частично заблокирована работа трёх НПЗ TotalEnergies и двух заводов Esso. Перебои с топливом ощущаются почти на трети заправок на юге и севере страны, а в столичном регионе ситуация даже хуже — там затронута почти половина АЗС.

Кристоф, напомните нам, с чего начался этот конфликт — и каковы теперь требования профсоюзов.



КРИСТОФ ДАНСЕТ: Они требуют увеличить зарплаты.

В отношении TotalEnergies ВКТ выдвинула требование повысить оклады на 10 процентов, причём повышение должно иметь обратную силу — зарплаты требуют увеличить начиная с 1 января 2022 года. Из этих десяти 7 процентов должны компенсировать инфляцию — как вы знаете, инфляция держится в районе 6 процентов, — а ещё 3 — в рамках справедливого распределения доходов, ведь компания во втором квартале нынешнего года получила огромный доход: выручка оказалась в два раза больше, чем в прошлом году, составив около 6 милиардов евро. При этом акционеры свою долю уже получили: руководство компании несколько недель назад объявило, что тем выплатят повышенные дивиденды.

А работников при этом что же, забыли?



КРИСТОФ ДАНСЕТ: Нельзя сказать, что они не получили вообще ничего — им уже повысили зарплаты на 3,5 процента, а также выплатили поощрительные премии, минимальный размер которых составил более 7 тысяч евро. Но в других компаниях — к примеру, Stellantis, образованной в результате слияния PSA и Fiat-Chrysler, — увеличили зарплаты более чем на 6,5 процента, а в Air France — на 5. Поэтому вполне нормально, что сотрудники TotalEnergies требуют дополнительно повысить зарплаты.

Вчера руководство компании опубликовало данные о среднем уровне заработной платы сотрудников НПЗ — он составил 4300 евро. Сюда можно прибавить и упомянутую премию в размере минимум 7300 евро, выплаченную в этом году. Эта цифра, к слову, очень рассердила представителей ВКТ: там заявили, что это именно средний показатель и что сотрудники, которые только что устроились, получают оклад ближе к 2100 евро. В профсоюзном объединении также подчеркнули, что такой уровень зарплат связан со сложными условиями работы. В общем, ситуация сейчас в целом довольно напряжённая.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.