Байден допустил рецессию в США
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В экономике Соединенных Штатов возможна рецессия, сообщил американский президент Джозеф Байден в интервью телеканалу CNN.
Американцам не следует готовиться к рецессии, сообщил Байден в интервью, передает ТАСС.
«Не думаю, что будет рецессия, а если она и будет, то очень незначительная», – добавил он.
Президент США добавил, что прогнозы о рецессии в США появляются каждые полгода, но этого пока так и не случилось.
Ранее цены на нефть в мире после существенного роста снизились, трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.
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