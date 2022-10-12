Байден допустил рецессию в США

В экономике Соединенных Штатов возможна рецессия, сообщил американский президент Джозеф Байден в интервью телеканалу CNN.

Американцам не следует готовиться к рецессии, сообщил Байден в интервью, передает ТАСС.

«Не думаю, что будет рецессия, а если она и будет, то очень незначительная», – добавил он.

Президент США добавил, что прогнозы о рецессии в США появляются каждые полгода, но этого пока так и не случилось.

Ранее цены на нефть в мире после существенного роста снизились, трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.

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