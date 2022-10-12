 

Японское космическое агентство решило уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска

12.10.2022, 5:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японскую ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска, такое решение приняло Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Вскоре после пуска появились проблемы, не позволяющие провести нормальный полет, сообщило агентство Киодо, передает РИА «Новости».

Для уничтожения агентство направило с Земли сигнал на уничтожение ракеты.

Ракета «Эпсилон-6» была запущена в 9.50 (3.50 мск) с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Предыдущие пять стартов таких ракет проходили успешно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.21 / Президент Литвы призвал освободить задержанного в Минске Протасевича

06.07.20 / «Русал» удивился размеру штрафа «Норникелю»

28.07.21 / Spiegel – «демократизация в опасности» — в Тунисе набирает обороты политический кризис

13.10.21 / СБУ разоблачила коррупционную схему на предприятии “Укроборонпрома” при ремонте украинской бронетехники

22.12.20 / Под санкции США против Сирии попали британские подданные

14.10.20 / Почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России

05.06.21 / В авто волынского таможенника выявили $700 тыс. ГБР открыло уголовное производство

06.06.22 / Россия вошла в десятку стран с доступной электроэнергией

07.04.21 / Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий

08.07.21 / США отказались подтверждать арест американца по делу об убийстве Моиза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика