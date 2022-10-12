Японское космическое агентство решило уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска

Японскую ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска, такое решение приняло Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Вскоре после пуска появились проблемы, не позволяющие провести нормальный полет, сообщило агентство Киодо, передает РИА «Новости».

Для уничтожения агентство направило с Земли сигнал на уничтожение ракеты.

Ракета «Эпсилон-6» была запущена в 9.50 (3.50 мск) с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Предыдущие пять стартов таких ракет проходили успешно.

—