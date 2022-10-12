Байден сказал, когда определится с выдвижением на выборы президента США

Действующий президент США Джозеф Байден заявил, что определится с переизбранием на второй срок после выборов в конгресс в ноябре.

«Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим», – сообщил Байден в интервью CNN, передает РИА «Новости».

Он заявил, что сможет побороть возможного соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах.

«Я верю, что смогу снова победить Дональда Трампа», – сказал Байден.

При этом ранее в Белом доме заявляли, что Байден намерен баллотироваться на выборах в 2024 году.

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