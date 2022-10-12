Генпрокурор Краснов объявил о круглосуточном надзоре прокуратуры за мобилизацией

С самого старта частичной мобилизации Генеральная прокуратура следит за ее проведением круглые сутки, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Прокуроры всех уровней с момента объявления указа о частичной мобилизации получили поручение обеспечить надзор всех мероприятий, включая выезды в военкоматы и на места сбора и подготовки мобилизованных, сообщил Краснов в интервью РИА «Новости».

«В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления», – подчеркнул глава ведомства.

По его словам, территориальные и военные прокуроры – главы прокуратур или их заместители – вошли в комиссии по частичной мобилизации.

«На пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения», – отметил он.

Ранее зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что слова глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований.

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