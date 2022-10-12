ВСУ обстреляли Артемовск из HIMARS
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Украинские военные произвели обстрел из американской HIMARS города Артемовск в Перевальском районе ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:45 (мск) населенного пункта Артемовск с применением РСЗО HIMARS (один ракета)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
Ранее во вторник ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР из HIMARS.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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