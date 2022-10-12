 

Байден усомнился в намерениях Москвы по применению ядерного оружия на Украине

12.10.2022, 4:15, Новости дня
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Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, сообщил американский президент Джозеф Байден в интервью.

Байден сообщил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.

«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.

Президент США предупредил, что использование такого оружия в Украине привело бы к «ужасающим последствиям».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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