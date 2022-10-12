Мнение: Дополнительный набор
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Ростовская область получила новое мобилизационное задание, сообщил глава региона Василий Голубев.
Это не вторая волна, это дополнительный набор после того, как область отчиталась о выполнении плана. К Ростовской области уже присоединилась Курская, где тоже ретивый губернатор обеспечил выполнение плана.
Причина в целом понятна: есть регионы-«передовики», а есть те, где мобилизация сорвана. А план выполнять надо, поэтому пойдут по второму кругу там, где уже получилось.
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Источник: Эль Мюрид
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