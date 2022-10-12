 

Мнение: Дополнительный набор

12.10.2022, 2:40, Разное
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Ростовская область получила новое мобилизационное задание, сообщил глава региона Василий Голубев.

Это не вторая волна, это дополнительный набор после того, как область отчиталась о выполнении плана. К Ростовской области уже присоединилась Курская, где тоже ретивый губернатор обеспечил выполнение плана.

Причина в целом понятна: есть регионы-«передовики», а есть те, где мобилизация сорвана. А план выполнять надо, поэтому пойдут по второму кругу там, где уже получилось.

Источник: Эль Мюрид


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