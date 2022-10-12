 

Жилье в Новой Москве подорожало на 15%

12.10.2022, 2:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Средняя стоимость квадрата в новостройках Новой Москвы по итогам сентября составила 229 тыс. рублей. За год данный показатель увеличился на 15%, однако в последние месяцы рост цен замедлился.

Если рассматривать по округам, то квартиры в НАО значительно дороже. Здесь средняя цена кв. м составляет 237,5 тыс. рублей, а в ТАО – 136,6 тыс. рублей.

В некоторых жилых комплексах можно найти квартиры стоимостью до 5 млн рублей – малогабаритные студии, как правило, без отделки.

Например, в микрорайоне “Цветочные поляны” от группы “МИЦ” за 4,9 млн рублей предлагается студия в 23 квадрата, а в ЖК “Середневский лес” от застройщика “ПИК” – студия площадью 19,5 кв. м.

Цены на “однушки” на первичном рынке Новой Москвы начинаются от 5 млн рублей, на “двушки” – от 6,4 млн рублей, “трешки” – от 8,7 млн рублей.

Всего в продаже находится 15,1 тыс. лотов в 36 жилых комплексах, 90% из которых относятся к классу “комфорт”. Основную долю предложения – 44% – занимают корпуса на этапе монтажа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Врач назвал неожиданный ранний признак деменции

09.12.20 / Почти в роли Санты: Мелания Трамп раздала игрушки детям из малообеспеченных семей

19.07.22 / Якутия и Хабаровский край объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

20.05.21 / Скандалы: Лучшие друзья девушек…

22.09.20 / Госдума РФ приняла закон о лицензировании оппозиционной деятельности

05.07.22 / «Путин виноват?» – американские консерваторы указали Дании, что запрет на оружие не спасает от массовых расстрелов

26.01.22 / Володин прокомментировал намерение США ввести санкции против Путина

18.04.22 / Турецкие артисты вышли на антивоенный митинг в Москве с требованием поставить курдам комплексы С-400

18.01.22 / Зять и поделить

11.07.20 / «Он не давал едроссам воровать»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика