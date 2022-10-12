 

Новый яркий образ Сары Джессики Паркер со съемок второго сезона “И просто так”

12.10.2022, 1:55, Разное
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Как в ситуации с первым сезоном сиквела “Секса в большом городе”, второй мы сможем скоро собрать практически по кадрам. Все потому, что папарацци не дремлют и чуть ли не круглосуточно дежурят на съемочной площадке продолжения культового телешоу. Правда, на этот раз новым образом Кэрри Брэдшоу поделились в блоге сами костюмеры, а также ее исполнительница Сара Джессика Паркер.

На фоне первого спорного костюма, в котором актриса появится на экране, из комбинезона с аксессуаром в виде сумки-голубя второй выглядит куда скромнее. 57-летнюю Паркер одели в винтажное платье цвета фуксии (с едва заметным принтом под названием “огурцы”) с романтичными воланами по низу юбки, запахом и рукавами-фонариками. Дизайнеры костюмов сериала Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго дополнили наряд розовым поясом, винтажной плетеной сумкой в виде мешочка и украшениями Danielle Greenblatt – серьгами-гвоздиками, кулоном-каплей на цепочке – и тонкими длинными бусами. Последним штрихом образа стали сатиновые босоножки в тон всему образу.

Напомним, что о начале съемок второго сезона “И просто так” Сара Джессика Паркер объявила в 20-х числах сентября. В новом сезоне на экране помимо нее появятся Кристин Дэвин и Синтия Никсон, а вот о Ким Кэтролл, сыгравшей Саманту, шоураннеры пока ничего не говорят. Но, вероятно, зрители увидят Джона Корбетта, сыгравшего Эйдана Шоу – еще одну большую любовь Кэрри после Мистера Бига.

Незадолго до начала работы над проектом Паркер снялась в продолжении фильма “Фокус-покус”, который уже вышел в широкий прокат.


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