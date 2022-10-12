 

Рианна намекнула, каким именем назвала сына от рэпера A$AP Rocky

12.10.2022, 1:55, Разное
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Рианна спровоцировала новую волну домыслов вокруг своего 4-месячного сына от рэпера A$AP Rocky. Звездные родители так и не раскрыли имя мальчика, поэтому поклонники ищут намеки буквально во всем. 

Минувший уикенд певица снова провела в голливудской студии звукозаписи – как мы помним, певица готовит новый альбом и уже репетирует свое выступление в half-time на финале матча Superbowl, который состоится в феврале, и это будет ее первое живое выступление за пять лет. Наблюдательные фанаты сразу заметили необычную деталь в образе поп-звезды. Стильный спортивный аутфит, состоящий из серебристой винтажной футболки Clench, потертых джинс Diesel за 292 доллара и сумки Balenciaga стоимостью 7400 долларов, Ри дополнила длинной подвеской с массивным кулоном в виде латинской буквы “D”.

Интересно, для чего нужна буква “Д” на ее цепочке? Имя ребенка? – вопрошают пользователи сети.

Это Дрейк, не так ли? Лол, – шутят другие, намекая на отношения Рианны с рэпером, длившиеся несколько лет.

Другие, в свою очередь, обнаружили, что скрытый смысл искать бесполезно – это всего лишь винтажный кулон от Dior. Впрочем, никто не мешал певице заложить в него собственный скрытый смысл. Напомним, что Рианна впервые стала мамой 13 мая. Кстати, на данный момент у отца малыша серьезные проблемы – рэпера обвиняют в вооруженном нападении. A$AP Rocky может грозить до девяти лет тюремного заключения.


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