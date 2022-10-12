 

День памяти Кириака Отшельника: 12 октября в православном календаре

12.10.2022, 0:40, Разное
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Преподобный Кириак Отшельник прожил 109 лет, получив славу высокодуховного и набожного человека. Прежде чем погружаться в обычаи и традиции сегодняшнего дня, стоит ознакомиться с происхождением церковного праздника.

История

Кириак Палестинский родился в семье священника. Он с детства ступил на праведный путь как чтец религиозных текстов, приобщаясь к Господу. В возрасте 18 лет святой отправился в Иерусалим, и с тех пор жил в монастырях, получив развитие от инока до канонарха, проповедуя православие.

Разменяв восьмой десяток, Кириак удалился в пустыню. Согласно легенде, там он приручил огромного льва, молитвой вызывал обильный дождь и лечил страждущих, а вернулся в божию обитель Отшельник лишь за два года до смерти. В церковный праздник 12 октября 2022 года люди почитают святого за богоугодные деяния. Сегодня ему возносят молитвы как защитнику и покровителю.

Обычаи и традиции

Православный календарь напоминает о запретах, которых следует придерживаться в день памяти Кириака Отшельника. Сегодня глубоко верующие люди при отсутствии медицинских противопоказаний соблюдают пост. Практикуется сухоядение – можно есть растительную невареную пищу. В рацион включают хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Что нельзя делать в церковный праздник, так это злословить, причинять вред и наносить обиды живых существам. Вспоминая житие Кириака Отшельника, преисполнитесь светом, порадуйтесь чужому счастью и сострадайте чужому горю.


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