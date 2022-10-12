Спелись: жена иноагента Пугачева появилась в Израиле на концерте критикующей Россию Земфиры

А вот Земфира прилетела в Тель-Авив всего на пару дней. Здесь, в зале Бейтан 1, что в Expo Tel Aviv, 11 октября состоялся ее единственный концерт в рамках мирового Borderline Tour. Со сцены Земфира между песнями клеймила Россию, говорила какие-то ужасные вещи про свою Родину, а зал ей рукоплескал и скандировал слова поддержке Украине.

Пугачева тоже недавно плюнула в россиян с высокой колокольни, заявив: “Были холопами – стали рабами”. Поэтому не поддержать антироссийские выпады Земфиры Народная артистка Советского Союза не могла. И приехала на концерт. А после выступления жена иностранного агента Галкина прошла в гримерку к близкой подруге актрисы Ренаты Литвиновой и долго благодарила.

Собственно, от “богини” российского кино мы про это и узнали. “Две звезды. После концерта”, – лаконично подписала кадр Рената. Она, кстати, покинула вместе с Земфирой родную страну еще в феврале. Пара обосновалась в Париже. А теперь в рамках тура Земфиры актриса и певица колесят вместе по миру.