Умерла актриса Айлин Райан – мать Шона и Криса Пенна

Актриса Айлин Райан, мать актеров Шона и Криса Пенна, а также композитора Майкла Пенна, скончалась в возрасте 94 лет. До своего 95-летия она не дожила всего шесть дней. Об этом сообщил ее сын Майкл Пенн в своем микроблоге минувшим вечером.

Вчера мы потеряли маму, – написал музыкант в посте с фотографией матери в молодости.

Сообщается, что артистка ушла из жизни в своем доме в Малибу, Калифорния, в окружении родных.

Айлин Райан родилась 15 октября 1927 года в Нью-Йорке. В 1953-м у артистки состоялся дебют на Бродвее, а спустя два года она начала сниматься в телевизионных проектах. Всего в фильмографии актрисы было более 50 фильмов, в числе которых “Сумеречная зона”, “Постовой на перекрестке”, “Скорая помощь” и многие другие.

Семейная жизнь актрисы была тихой и стабильной: в 1958 году Райан вышла замуж за актера и режиссера Лео Пенна, в браке с которым родила троих сыновей – Майкла, Шона и Криса. Двое последних решили пойти по стопам родителей и также стали актерами. В 1986-м актриса сыграла в криминальной драме “В упор” вместе с двумя сыновьями. Также она приняла участие в фильме “Постовой на перекрестке”, режиссером которого выступил Шон.

Младший сын артистки Крис Пенн скончался в январе 2006 года из-за болезни сердца – он был найден мертвым в своей квартире в Санта-Монике 24 января. Ему было 40 лет.