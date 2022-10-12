Кейт Миддлтон в бюджетном блейзере выступила с принцем Уильямом на радио BBC

Уже завтра принц Уильям и Кейт Миддлтон представят специальный выпуск передачи Newsbeat на BBC Radio 1, посвященный вопросам ментального здоровья. А пока в сети появились первые кадры эфира с Уэльскими, на которых Кейт, как всегда, привлекает всеобщее внимание новым интересным образом.

Для шоу Кейт выбрала удлиненный кремовый приталенный блейзер Zara за 69 долларов или примерно 63 фунта стерлингов, базовую футболку в тон и классические черные брюки, а дополнила образ массивной золотой подвеской от ювелирного дизайнера Laura Lombardi. Отметим, что к масс-маркет бренду Zara Кейт питает особую слабость — этот же блейзер она уже надевала в июне текущего года, когда вернулась к королевским обязанностям после Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Напомним, что на прошлой неделе Кейт подверглась нападкам противников монархии в столице Ирландии Белфасте. До этого она посетила родильное отделение больницы в Галфорде, где появилась в ярком летнем образе. Также неделю назад Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет монархов, на котором Кейт и Уильям впервые позируют в титулах Уэльских.