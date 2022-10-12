Две прелести – Личное мнение

С разницей в день появились фотографии двух пышных женщин — бабушки Наташи Тарзановой и тёти Ани Седлоковой.



Фото: Соцсети

Если кто-то скажет, что не узнать обеих, то будет прав. Как эти роскошные дамы выглядят без фильтров, многие уже видели.

Тем не менее, на фотографиях обе исполнительницы выглядят заманчиво. Что одна — сладкая булочка, что другая — вкусный пельмешек.



Фото: Соцсети

Даже и не поймёшь, кто кого краше. Обе — прелесть. Одной 49, другой 39. При этом разница в возрасте даже не видна — на первом во всяком случае коллаже, обеим по 18.

Вот только зачем им по 18, если на самом деле это не так? Для чего? Самим приятно смотреть?

Есть хоть какое-то внятное объяснение этому?

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