 

Das Erste – в Восточной Германии нарастают протесты против энергетической политики властей и антироссийских санкций

12.10.2022, 0:11, Разное
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В нескольких федеральных землях Восточной Германии тысячи людей вновь выступили против энергетической политики властей, инфляции и позиции правительства в конфликте на Украине, пишет Das Erste. В понедельник демонстрации прошли в городах Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Саксонии. Участники некоторых акций протеста призвали к мирным переговорам, прекращению поставок оружия Киеву и отмене антироссийских санкций.


AP

В нескольких федеральных землях Восточной Германии тысячи людей вновь выступили против энергетической политики властей, инфляции и курса правительства в отношении конфликта на Украине. По данным полиции, в понедельник вечером около 7 тыс. демонстрантов вышли на улицы более чем 15 городов Мекленбурга — Передней Померании. В центре Шверина, столицы федеральной земли, собралось почти 2,4 тыс. активистов. В Варене на улицы вышли более 400 человек, а в полиция Висмара сообщила о тысяче участников, пишет Das Erste.

Акции протеста против энергетической политики прошли, в частности, в Нойбранденбурге и Пархиме. По данным полиции, в Ростоке на демонстрацию вышли около 700 человек. Полиция не зарегистрировала никаких нарушений порядка.

Протесты были в первую очередь направлены против резкого роста цен на электроэнергию и газ и его последствий для компаний и потребителей. В Шверине и Нойбранденбурге демонстранты призвали среди прочего к такой энергетической политике, которую люди могли бы себе позволить, а также к доступной стоимости жизни. Кроме того, участники некоторых демонстраций выступили с требованием мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, прекращения поставок оружия Киеву и отмены антироссийских санкций.

По предварительным данным, в нескольких городах федеральной земли Саксония-Анхальт, например в Магдебурге и Галле, на улицы вышли более тысячи человек. Полиция пока не предоставила точные данные о численности протестующих. Участники акции в Магдебурге держали плакаты с лозунгами: «Хватит лжи о поставках газа», «Мы не спасем весь мир» или «Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания».

В Тюрингии демонстрации прошли в Гере, Йене, Эрфурте и некоторых небольших городах, в Саксонии — в Хемнице, Лейпциге и Дрездене. Полиция также не сообщила точных данных о числе участников. Однако, как заявил представитель полиции Саксонии, в основном акции проходили мирно. В Хемнице некоторые демонстранты несли флаги Саксонии или России. Большой транспарант гласил: «Хемниц встаёт. Истина — Свобода — Мир».

В последнее время в Восточной Германии ширятся протесты против энергетической политики правительства. По оценкам полиции, более 100 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в День германского единства 3 октября в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге и Мекленбурге — Передней Померании, передаёт Das Erste.


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