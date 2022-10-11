Депрессия, выгорание? Многие недуги возникают из-за дисбаланса в нас мужской и женских энергий

О том, что энергетический потенциал подразделяется на мужскую и женскую ипостась, наверняка догадываются многие. Но о том, что каждый тип энергии присутствует у любого человека, некоторые могут не знать. Еще более печально, что современное представление о специфике энергетик сильно извратилось и существенно отличается от правильного. Поговорим о том, как различать в себе мужскую и женскую «силу», а также о том, к каким последствиям может привести их дисбаланс.

Суть терминов

Женская энергетика связана с нежностью, добротой, творческим подходом. Мужская – позиция лидера, силы, ориентирования на результат. Внутри каждого из нас есть они обе, главное – научиться своевременно использовать столь мощное оружие.

Нередко представительницы прекрасного пола вынуждены развивать в себе мужскую энергетику – к этому их толкают жизненные трудности, с которыми приходится считаться. Необходимость обеспечивать себя и родных постепенно лишает женственности, делает девушку грубоватой, резкой, но справляющейся с поставленными задачами. Меж тем, девушки, у которых преобладает женская энергетика, выглядят более привлекательно для представителей сильного пола. У них больше шансов на то, чтобы встретить человека, готового их оберегать и любить.

Казалось бы, что может быть проще, развивайте в себе женское начало – и мир будет у ваших ног. В действительности даже при благоприятном стечении жизненных обстоятельств порой добиться гармонии энергетик бывает непросто.

Причины нарушений

Мужские качества – целеустремленность, воля к победе, желание действовать и получать желаемое, безусловно, очень важны для тех женщин, которые хотят сделать карьеру, получить интересную работу, развиваться в личностном плане. Роль домохозяйки, мир которой ограничен собственной кухней и продовольственными магазинами, по душе отнюдь не каждой.

Да и сам мир порой ставит женщин в сложные условия, буквально принуждая занимать мужские должности, принимать решения и нести за них ответственность. Женственность с ее нежной энергетикой отходит на второй план. На первый – суровая, сильная энергетика воина, которая поможет преодолеть любые сложности. И это отлично, поскольку именно она дает силы на то, чтобы получить желаемое. Но постоянно жить в таком состоянии представительница прекрасного пола не может.

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Избыток мужской энергетики приводит к усталости, опустошенности, выгоранию. Возникает гнетущее ощущение, что вы не находитесь на своем месте. Велика вероятность депрессии.

Что делать

Времена, когда можно было томно вздыхать в надежде, что принц на белом коне решит все проблемы, прошли навсегда. Женщина вынуждена во многие моменты своей жизни руководствоваться мужской энергетикой, брать ее на вооружение и смело строить карьеру, зарабатывать деньги для близких людей, рисковать, принимать решения. И это суровая реальность.

Но и женская энергетика также важна. Именно она помогает каждой даме выстроить отношения с родными и друзьями, стать хорошей женой и матерью. Не стоит забывать, что женственность – не слабость, но сила, пусть и совершенно иного плана, нежели грубоватая мужская.

Развивайте в себе женственность, если заметили, что становитесь «генералом в юбке». И, напротив, выходите из образа кисейной барышни, если мужская энергетика в вас в подавленном состоянии. Только в этом случае удастся достичь гармонии.