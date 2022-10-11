“Все не как у людей”: вдова Этуша встретилась с запрещенной на Родине беглянкой Пугачевой

Со Святой Земли Пугачева теперь клеймит всех тех, кто не предал Россию, не изменил ей и не проклял, как пятый муж певицы. “БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ”, — написала Пугачева в запрещенной в России экстремистской социальной сети. И попросила признать ее иностранным агентом.

За это ее на Родине призывали лишить звания Народной артистки Советского Союза, проверить законность доходов и дорогих квартир. Причем эти предложения звучали даже от депутатов. Много писали и о том, что на центральных радиостанциях песни Аллы Пугачевой оказались под запретом. Но вдове актера Владимира Этуша удалось все-таки встретиться с Народной артисткой СССР. Хотя и “заочно”.

“Все у нас не как у людей, – говорит Елена Этуш. – Пугачеву на радио “запретили”, и она знай себе поет. Выезжала с дачи под песню “Сто друзей”, к дому подъезжала под песню “Прости, поверь”.

Хотя и интересно, на какой радиостанции теперь крутят песни жены иностранного агента – “Голос Америки”, “Радио Свобода” или “Национальное радио Украины”…