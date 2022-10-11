 

В библиотеку “МЭШ” загрузили более 107 тысяч материалов от российских разработчиков

11.10.2022, 23:17, Разное
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Библиотека “Московской электронной школы” (“МЭШ”) пополнилась интерактивными презентациями, самостоятельными и контрольными работами, задачами для проектной деятельности, интернет-уроками и другим контентом. Всего загружено более 107 тысяч материалов от ведущих российских разработчиков.

Библиотека “МЭШ” становится агрегатором лучших образовательных продуктов, отметила Киселева. Эти материалы дают новые возможности для исследовательской, творческой, проектной деятельности и совместной работы педагогов и участников, подчеркнула она.

Так, в библиотеке “МЭШ” появилось порядка шести тысяч цифровых материалов онлайн-сервиса “Облако знаний” по 16 предметам. Для пользователей доступны более 1,1 тысячи готовых проектов для развития проектно-исследовательской деятельности.

Также в “МЭШ” появился контент от проекта “01Математика” – это более 31 тысячи задач с функцией автопроверки. Кроме того, в библиотеку загрузили материалы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Регулярно обновляется и функционал “Московской электронной школы”. В новом учебном году пользователи получили возможность подписываться на авторов и сохранять фильтры.

“МЭШ” разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Благодаря “МЭШ” педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.


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