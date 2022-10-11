Звезда сериала “Чики” Алена Михайлова о “Гоголь-центре” и Каннах: “Я была шокирована тем, как нас приняли”

Алена Михайлова, получившая широкую известность после выхода сериала Эдуарда Оганесяна “Чики”, дала большое интервью Кинопоиску. Оно вышло аккурат ко дню рождения актрисы – сегодня, 11 октября, ей исполняется 27 лет. В нем именинница рассказала не только о новом проекте (скоро выходит второй сезон сериала “Секреты семейной жизни”, в котором она сыграла главную роль), но и о недавнем триумфе ленты Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского” в Каннах, закрытии “Гоголь-центра” и многом другом.

Так, она даже и не рассчитывала получить роль в фильме о знаменитом композиторе – все потому, что незадолго до проб актриса очень коротко постригла волосы. Кастинг-директор сразу ответила, что для истории о XIX веке такая прическа не подойдет.

И я думаю: вот я дура, потеряла роль, зачем я вообще это сделала? – рассказывает Алена.

Но через несколько месяцев ее все-таки попросили прийти на пробы, когда все прочие варианты отпали. Актриса рассказала, что “проглотила” сценарий за ночь и плакала над каждой сценой, ужасаясь судьбе своей героини.

Я просто не понимала, как это играть, в принципе не понимала, что с этим делать. Три дня учила пробы, четыре сцены. Пришла, попробовалась — и Кирилл (Серебренников – ред.) меня утвердил.

Алена Михайлова на красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе с коллегами по фильму “Жена Чайковского”

Подготовка к роли была сложной: за полтора она училась играть на пианино, читала записки героини из сумасшедшего дома, почти не выходила на улицу и не встречалась с друзьями, чтобы погрузиться в роль. На площадке процесс, как она говорит, шел динамично и интересно, а с режиссером они понимали друг друга почти без слов. Но когда команде объявили, что фильм едет в Канны, исполнительница главной женской партии лететь туда не спешила:

Я целый месяц думала, надо ли мне там быть. Понимала, что сейчас сложная ситуация… Ты не знаешь, что будет, к чему готовиться. Я еще к тому же никогда не была в Европе дольше одного дня. Не знала, куда еду. Сначала мне казалось, что в этой роли я отдала и сделала все, что могла, и роль скажет сама за себя. Но потом подумала, что как раз поэтому должна поехать: в этот фильм я вложила всю себя, это пять месяцев моей жизни; я очень хочу его представить. Это просто часть меня.

Но все сомнения Алены развеялись, когда она увидела реакцию зрителей и гостей кинофестиваля:

Я была шокирована тем, как нас приняли. Правда. Ожидала чего угодно, готовила себя к худшим сценариям, к тому, что мы не поедем, что все отменится. Поэтому, когда нам в итоге хлопали стоя, мне кажется, я вообще не понимала, что происходит… Я будто сидела в зале, но при этом находилась в какой-то другой вселенной. Я собиралась в Канны на три дня, но осталась до конца фестиваля. На улице стали подходить люди, не русские, и говорить: “Тебе нужно дать “Пальмовую ветвь” — это было гениально”. Я не могла поверить, что это реально происходит!.. Это было больше чем фестиваль, у меня что-то в голове поменялось. Я поменялась. Я приехала совсем другая оттуда.

Алена Михайлова в Каннах

В беседе Михайлова призналась, что незадолго до своего дня рождения ее накрыл “кризис четверти жизни”. Коротко она этот период описала так:

Я столкнулась с непростым периодом, когда по-старому не можешь, а как по-новому — не знаешь.

Напомним, что в конце июня “Гоголь-центр” под руководством Алексея Аграновича (ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников) был закрыт, а новым худруком Театра имени Гоголя был назначен Антон Яковлев. Как и другие члены труппы, Алена тяжело переживала закрытие прежнего театра, но она верит, что люди, которые работали в нем, не перестанут творить и создавать. Кстати, привел ее в театр Александр Горчилин.

Это было одно из самых моих любимых мест. Я там готовилась к Антонине из “Жены Чайковского”, приходила к Андрею Полякову играть на пианино. Могла просто прийти на концерт, посидеть, на день рождения чей-нибудь. Вообще, первое мое знакомство с “Гоголь-центром” случилось, когда Саша Горчилин позвал меня в клип Антона Севидова… Грустно, что “Гоголь-центр” закрылся. Я была на спектакле “Берегите ваши лица”, которым закрывали сезон и вообще театр. Кто-то плакал, я тоже плакала. И после этих слез на вечеринке закрытия я танцевала как никогда, я была счастлива, что я среди них, что знаю всех этих людей, что меня с ними свела судьба, что они безумно талантливые, разные, уникальные, непохожие, свободные. Этот театр создали люди. И если закрыть это место, то эти люди не перестанут создавать, они будут все равно что-то делать. И я равняюсь на них.

Также Алена поделилась с читателями своими рекомендациями – она рекомендует посмотреть в свободное время фильмы “Ника” с Лизой Янковской (подробно об этом фильме рассказывала наша кино-колумнистка), “Рука Бога” Паоло Соррентино, сериалы “Медведь” о ресторанном бизнесе, “ЮЗЗЗ” с Гелой Месхи в главной роли и “Предложение” о съемках “Крестного отца”.