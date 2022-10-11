 

Рик Перри – администрация Байдена поставила нефтегазовую отрасть США на колени

11.10.2022, 22:50, Разное
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Повышение налогов и усиление регуляций, а также отказ от разработок месторождений и строительства трубопроводов критически снизили энергетическую безопасность США и взвинтили цены, заявил бывший министр энергетики Рик Перри. Чтобы снизить внешнюю зависимость, необходимо стимулировать национальные добывающие компании, нарастить добычу полезных ископаемых, тем самым уменьшить цены на энергию и избежать рецессии, подчеркнул он.

Сейчас к нам присоединяется Рик Перри. Очень рады видеть вас, сэр, спасибо что присоединились к нам. Все хотят видеть снижение цен. Ситуация наносит вред американским потребителям, малый бизнес в США лихорадит. Что вы думаете об этом? Есть ли вина администрации в том, что цены на газ и нефть остаются заоблачными? 

РИК ПЕРРИ, бывший министр энергетики США: Днём Колумба вас, Сэндра, очень рад быть с вами. Наша страна оказалась в таких суровых условиях из-за политики этой администрации, в частности её вмешательства в нефтегазовую сферу. С первого дня они посылали сигнал: мы будем стараться поставить отрасль ископаемого топлива на колени! В принципе, они весьма неплохо с этим справляются. Они переусердствовали с налогами и регуляциями, судебными разбирательствами. Если вы хотите, чтобы чего-то стало меньше, так и нужно делать — правительство повышает налоги, увеличивает число регуляций, использует суды — этим и занимается администрация Байдена. Они закрывают трубопроводы, запрещают разработки на шельфе и противоборствуют режиму федеральной аренды. Совокупность этих мер посылает сигнал как маленьким независимым, так и большим нефтегазовым компаниям: вам нужно быть очень осторожными, если планируете тратить деньги, добывать нефть и доставлять её на нефтеперерабатывающие заводы.

Собственно говоря, в США перерабатывается на миллион баррелей нефти меньше с момента прихода администрации Байдена к власти. Всё это позволяет чётко понять, что происходящая рецессия во многом зависит от стоимости энергии, Сэндра. В 2019 году Америка впервые за 67 лет стала энергетически независима благодаря мерам, принятым президентом Трампом. Мы производили продукт, всё было хорошо, мы сотрудничали с нашими зарубежными партнёрами. Мировая сфера поставок энергоносителей в целом чувствовала себя лучше. Европа заплатит огромную цену за свои решения в деле отказа от ископаемого топлива.
 
Позвольте спросить вас, как нам решить эту проблему? Этот вопрос необходимо задать республиканцам, которые могут вновь стать большинством в палате представителей и/или сенате этой осенью. Они обещают, что смогут снизить цены. Что вы собираетесь делать? Нефтеперерабатывающие мощности находятся на минимуме, как вы и сказали, тому есть весомые доказательства. Поможет ли наращивание добычи нефти, увеличение закупок и дальнейшее использование резервных запасов, если мы не сможем переработать её в бензин?

РИК ПЕРРИ: Если вам нужно больше чего-либо, нужно стимулировать (соответствующую отрасль. — ИноТВ) — это простой принцип управления, это не ядерная физика! Когда республиканцы получат рычаги управления в свои руки, им нужно задействовать каждый из них, одновременно, чтобы послать сигнал сектору ископаемого топлива. Это более длительный процесс. Нужно послать сигнал производителям малых модульных реакторов, у них есть потенциал для того, чтобы создавать полезные вещи. Потребуется время, чтобы внедрить эти технологии, но это будет быстрее, чем вам кажется. Так, добыча ископаемого топлива и производство малых модульных реакторов могут послать сигнал миру о том, что Америка возвращается в энергетическую сферу «по-крупному».  

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.


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