Релакс для волос: что это и почему нельзя мыть и чесать голову перед процедурой

Волосы любой современной девушки подвергаются многочисленным негативным воздействиям. Они окрашиваются, завиваются, а также сушатся с помощью горячего воздуха. Поэтому необходимо постоянно пользоваться качественными косметическими средствами, направленными на восстановление волос и поддержание их оптимального состояния, чтобы они выглядели блестящими, здоровыми и красивыми. Эффективным решением считается использование процедуры, называемой релаксом для волос. Она может осуществляться в салоне или домашних условиях. Но важно разобраться в том, что представляет собой данная процедура, а также как правильно подготовиться к ней.

Понятие релакса

Он представлен процедурой, которая предполагает использование специального релаксанта. Средство наносится непосредственно на волосы и кожу головы. Оно эффективно восстанавливает структуру волос, а также имеет в составе множество полезных веществ, направленных на защиту волос от разных негативных воздействий окружающей среды.

Средство для релакса можно сделать дома или купить в готовом виде. Перед его использованием необходимо правильно подготовиться.

Нельзя чесать голову перед релаксом

Если девушка сильно будет чесать голову, то это может привести к жжению и боли во время процедуры релакса. Любое раздражение кожи головы может вызвать болезненные ощущения. Поэтому за неделю до процесса важно аккуратно трогать кожу головы, чтобы не повредить ее.

Если возникает зуд, с которым сложно справиться, то можно воспользоваться мягкими поглаживающими движениями пальцами, а не ногтями на руках.

Нанесите защитное масло

Здоровая кожа головы – это ключ к росту волос, поэтому она нуждается в некоторых качественных средствах, которые направлены на питание кожи. Во время релакса рекомендуется защитить кожу, для чего идеально подходит касторовое масло или другие аналогичные средства.

Мощные химические вещества проникнут в глубь ваших волос и восстановят связи внутри них. При неправильном применении релаксант может привести к истончению и ломкости. Поэтому для защиты целесообразно пользоваться маслами, которые выступают в качестве барьера между самыми нежными участками кожи головы и волос, а также химическими веществами из релаксанта.

Нельзя мыть голову непосредственно перед релаксом

Желательно помыть голову примерно за 3 дня до запланированной процедуры. В ином случае при нанесении релаксанта могут возникнуть неприятные и болезненные ощущения.

Устраните все лишние элементы

Перед процессом рекомендуется дать волосам возможность отдохнуть и окрепнуть. Для этого устраняются наращенные волосы, различные косы или плетение. Процедура выполняется за неделю до релакса. За этот период времени кожа головы справится со стрессом, связанным с ношением наращенных волос.

Увлажните кожу головы

Волосы и кожу головы нужно защитить от чрезмерной сухости, поэтому в течение недели перед использованием релаксанта необходимо наносить специальные увлажняющие составы, сделанные на основе эфирных масел. Желательно выбирать средства, содержащие витамин Е и ланолин, поскольку они кондиционируют и укрепляют каждый волосок.

На кожу рядом с волосами также желательно нанести жирный крем. Особенно много внимания уделяется ушам.

Тщательно расчешите волосы

В течение недели нужно хорошо распутать и расчесать волосы, но нельзя слишком сильно дергать, поскольку это может привести к появлению маленьких ранок и раздражения.

Правильная подготовка к релаксу гарантирует, что процедура будет безболезненной, эффективной и правильной. Для этого нужно подготовить не только волосы, но и кожу головы. Процедуру можно выполнять в домашних условиях, но важно пользоваться качественными средствами.