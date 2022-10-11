 

Российские работодатели раскритиковали молодых соискателей

11.10.2022, 21:55, Разное
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Сервисы “Работа.ру” и “СберПодбор” провели опрос, чтобы выяснить отношение работодателей к молодым соискателям и тем потенциальным работникам, кто постарше.

Оказалось, большинство нанимателей ценит в молодых сотрудниках желание учиться и получать опыт. Многие также хвалят специалистов “младшего” возраста за креативность, гибкость ума, энергичность, целеустремленность и быструю адаптацию.

Некоторые работодатели отметили, что молодые сотрудники готовы выполнять поставленные перед ними задачи за относительно небольшую плату. А еще молодые люди отличаются оптимизмом и легким отношением к возникающим проблемам.

Однако наниматели и раскритиковали молодых работников. Мол, главная проблема таких сотрудников – безответственное отношение к работе. Якобы именно поэтому многие наниматели во время собеседований дадут положительный ответ специалисту “старшего” возраста.

Также работодатели пожаловались на неумение молодых людей принимать критику и их высокие зарплатные ожидания. А еще у таких работников проблемы с дисциплиной. Об отсутствии опыта и недостатке навыков, пожалуй, говорить не стоит, поскольку это, пожалуй, самая известная и распространенная причина отказа в работе.


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