Линда Евангелиста опубликовала фото сына от Франсуа-Анри Пино и поздравила его с 16-летием

Сегодня, 11 октября, свой день рождения празднует Августин Джеймса Евангелиста – единственному сыну Линды Евангелисты исполнилось 16 лет. Звездная мама, конечно, уже поздравила своего наследника трогательным сообщением в своем блоге, добавив к нему несколько фото именинника в детстве и сейчас.

Мое сердце. Мой свет. 16, – коротко подписала Линда снимки.

Напомним, что Августин – не только единственный ребенок супермодели 90-х, но и внебрачный ребенок Линды и Франсуа-Анри Пино. Его родители встречались недолго – с сентября 2006-го по январь 2007 года. За это время супер-модель успела забеременеть, а Пино – влюбиться в Сальму Хайек. Августин мог и не появиться на свет. Ходили слухи, что Франсуа-Анри просил Линду прервать беременность, ведь они почти не знали друг друга, но Евангелиста решила оставить ребенка. А Пино сделал предложение Хайек, которое она приняла, объявив о помолвке уже в марте 2007-го.

Осенью того же года Франсуа-Анри Пино дважды стал отцом – сначала, в сентябре, невеста Сальма родила ему девочку Валентину, а в октябре бывшая, Линда Евангелиста, – мальчика Августина. Кстати, на момент рождения детей Сальме было 40, а Линде 41 год. Все эти подробности долгое время были скрыты от публики – Линда несколько лет хранила в тайне имя отца своего ребенка. Впрочем, это не помешало Хайек и Пино пожениться и жить счастливо до сих пор. А Линда в 2012 году подала в суд Пино, требуя алиментов, но в итоге родители Августина смогли решить вопрос без судебных разбирательств.

В августе этого года в первом за долгое время интервью супермодель рассказала, что сын был ее поддержкой все годы, что она скрывалась от внешнего мира из-за неудачной косметической процедуры:

Он для меня все. У нас идеальная маленькая семья… Что действительно поразило меня в самое сердце, так это то, что он сказал мне: “Помнишь, когда ты была такой веселой? Помнишь, когда ты все время улыбалась?”. Это был такой невинный комментарий. С этим нужно было справиться.

Он был настолько понимающим, каким только может быть 13-летний ребенок. Я объяснила ему, что будет судебный процесс, и сказала: “Ты можешь услышать что-то, что тебя смутит”. А он сказал: “Почему я должен быть смущен? Мне грустно за тебя. Я не смущаюсь”. Затем он сказал: “Я позабочусь о тебе, не волнуйся”. Какой родитель захочет быть обузой для своего ребенка?

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