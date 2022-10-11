Скандалы: Яхта Мордашова бросила якорь в Гонконге, США грозят стране санкциями

После того как в городской гавани пришвартовалась мега-яхта, связанная с одним из самых богатых людей России, США предупредили Гонконг, что помощь лицам, находящимся под санкциями, может поставить под угрозу его статус финансового центра

Судно Nord стоимостью 500 миллионов долларов, связанное с магнатом Алексеем Мордашовым, прибыло в Гонконг в среду после недельного рейса из российского города Владивостока. Мордашов, которого считают союзником президента Владимира Путина, попал под санкции Евросоюза, Великобритании и США после начала спецоперации.

«Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность деловой среды», — заявил Bloomberg представитель Госдепартамента США. Представитель добавил, что репутация города, как финансового центра, зависит от соблюдения им международных законов и стандартов.

В пятницу Департамент морской пехоты Гонконга заявил, что хотя он и обеспечивает соблюдение санкций Совета Безопасности ООН, он не применяет «односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями». Бывший глава исполнительной власти британской колонии Джон Ли находится под санкциями США вместе с несколькими другими представителями городской власти за их роль в подавлении правительством гражданских свобод.

Есть опасения, что российские бизнесмены могут попытаться обойти санкции, введенные США и их союзниками, путем перемещения своих активов в Гонконг. Китай отказался осудить конфликт России и Украины, а президент Си Цзиньпин накануне его начала заявил о «безграничной» дружбе с Путиным.

«Американские компании все чаще смотрят с настороженностью на деловую среду Гонконга», — заявил представитель США в субботнем заявлении, добавив, что действия Китая по ослаблению политической автономии города усугубили эти опасения.

Статус Гонконга как глобального финансового центра в последние годы снизился как из-за подавления политических свобод в соответствии с широкомасштабным законом о национальной безопасности, введенном Пекином, так и из-за ограничений по COVID, которые до недавнего времени изолировали остров от мира.

Более десятка яхт, связанных с российскими олигархами, находящимися под санкциями, были захвачены правительствами США и Европы, в попытке наказать их владельцев за связи с Путиным. Мордашов, крупнейший акционер сталелитейной компании «Северсталь», в мае присоединился к другим бизнесменам, пытавшимся оспорить ограничения в европейских судах.

Когда «Норд» с двумя вертолетными площадками, кинотеатром и 20 роскошными каютами отправлялся из Владивостока, в качестве пункта назначения он указал вьетнамский порт Дананг. Через несколько дней судно изменило пункт назначения на Гонконг, согласно данным о местонахождении судна, собранным Bloomberg.

По данным Marine Traffic, в июне судно также сменило свой флаг — под которым зарегистрировано судно — с Каймановых островов на Россию.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”