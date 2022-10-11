 

В ООН подтвердили сообщения о гибели мирных жителей Украины в результате российских ударов

11.10.2022, 20:57, Новости дня
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В результате ракетных ударов, нанесенных в понедельник российскими вооруженными силами по городам Украины, погибли по меньшей мере 12 мирных жителей (по последним данным Украины жертв гораздо больше), более 100 получили ранения.

Об этом на брифинге в Женеве сообщила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Война в Украине– Время, выбранное для нанесения ударов, шокирует – люди ехали на работу и отводили детей в школу, – сказала она. – Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что мишенями, по-видимому, сознательно были выбраны важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным ООН, в результате ударов по восьми регионам Украины были повреждены или разрушены десятки жилых домов и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры, в том числе по меньшей мере 12 энергетических объектов.

– Все это указывает на то, что могли быть нарушены принципы ведения боевых действий и международное гуманитарное право, – подчеркнула Равина Шамдасани. – Нарушение электроснабжения в преддверии предстоящей зимы неизбежно скажется на гражданском населении, особенно – на уязвимых группах.

Нападения на гражданских лиц и объекты, необходимые для выживания гражданских лиц, запрещены международным гуманитарным правом, напомнила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека. Она призвала Российскую Федерацию воздержаться от дальнейшей эскалации и принять все возможные меры для предотвращения жертв среди гражданского населения и ущерба гражданской инфраструктуре.

– Наша Миссия по мониторингу прав человека в Украине продолжит проверять информацию о жертвах среди гражданского населения в результате этих ударов, а также документировать нарушения прав человека и международного гуманитарного права, – добавила Равина Шамдасани.


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