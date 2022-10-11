 

От улицы Мусы Джалиля до метро “Борисово” появился новый пешеходный маршрут

11.10.2022, 20:30, Разное
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Благоустроенный маршрут проходит от улицы Мусы Джалиля до станции метро “Борисово” Люблинско-Дмитровской линии. Работы на площади более четырех тысяч гектаров прошли в рамках программы “Мой район”.

Пешеходные дорожки обустроены на месте популярных троп. На маршруте установили энергоэффективные светильники.

Также обустроено четыре спортивных зоны. Там установили столы для пинг-понга, оборудование для силовых упражнений и воркаута.

Для детей создано 15 современных игровых комплексов. Также проведено дополнительное озеленение маршрута: высажено 2,5 тысячи сосен, кленов, дубов, лип, кустов спиреи и сирени.

Маршрутом пользуются 22 тысячи жителей района Зябликово. Теперь им станет гораздо комфортнее добираться до метро “Борисово”.

Благоустройство в рамках программы “Мой район” продолжается по всей Москве. Так, на западе столицы появился пешеходный маршрут от Верейской улицы до станции Большой кольцевой линии метро “Давыдково”.

Специалисты комплекса городского хозяйства создали экологическую тропу протяженностью полтора километра. Она проходит через природный парк “Долина реки Сетунь”. Благоустройство выполнено по просьбе местных жителей.

Вдоль маршрута сделали четыре комфортные зоны отдыха с лавочками. Также обустроен 24-метровый мост, на протяжении всей тропы установлено новое освещение.

Благоустройство прошло и в районе метро “Митино” Арбатско-Покровской линии. Благоустройство прошло в районе улиц Митинская и Дубравная. Путь к подземке стал удобнее почти для 50 тысяч человек, которые пользуются этим общественным транспортом.

Специалисты обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили энергоэффективные фонари, обустроили дополнительные парковочные места. Возле входов в метро созданы небольшие площади с удобными скамейками.

Программа “Мой район” запущена несколько лет назад. Благодаря ей жизнь в развивающемся мегаполисе становится еще комфортнее. Благоустраиваются дворы и парки, создаются новые зоны отдыха, открываются детские и спортивные площадки, появляются пешеходные и велосипедные дорожки.


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