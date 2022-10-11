Назван самый удобный вариант покупки квартиры в Москве

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11.10.2022, 20:30, Разное
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В сентябре 2022 года в Москве средняя стоимость квартир массового сегмента составляла 12,9 миллиона рублей. Накопить такую сумму для многих россиян нереально, а если кто-то и может, то небыстро. За несколько лет работающий гражданин со средним доходом может накопить лишь на первоначальный взнос на ипотеку.

Именно ипотека является наиболее удобным вариантом покупки квартиры в Москве, считает управляющий партнер компании “Метриум” Надежда Коркка. Она советует россиянам копить денежные средства для первоначального взноса на депозитном счету, чтобы со временем они не обесценились из-за инфляции.

Перед покупкой жилой недвижимости в ипотеку необходимо изучить специальные предложения от застройщиков, а также ознакомиться с льготными программами с государственной поддержкой. А еще следует приобретать квартиру в строящемся доме, причем на начальном этапе его возведения.

“В таком случае недвижимость будет стоить на 20-25% ниже, чем в доме, который девелопер планирует сдать в ближайшее время”, – отметила Коркка.

Гендиректор девелоперской компании “СМУ-6 Инвестиции” Алексей Перлин считает, что для покупки недвижимости необходимо грамотно вести семейный бюджет. На первоначальный взнос следует откладывать не меньше 30% своего ежемесячного дохода.


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