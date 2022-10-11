“Жизнь, которую я построила со своим мужем и детьми – самая лучшая”: Джулия Робертс о личном в новом интервью

54-летняя Джулия Робертс нечасто публично высказывается о своей семейной жизни, но в порядке исключения она дала интервью CBS и приоткрыла завесу тайны. Например, актриса рассказала о давней традиции, которую он и с супругом, 53-летним кинематографитом Дэниелом Модером, соблюдают до сих пор – пишут друг другу любовные письма.

Первое письмо, которое он когда-либо написал мне, было на семи листах. И оно спрятано у меня до сих пор. Однажды я покажу его Хэйзел и скажу: “Вот какого парня ты должна искать”, – сказала Робертс, упомянув свою 17-летнюю дочь.

Говоря о дочери Хэйзел, Робертс отметила, что та до сих пор ищет свой стиль, однако не принимает советы звездной мамы, которая знает толк в вечерних нарядах. В прошлом году Хэйзел вместе с отцом дебютировала на красной дорожке в Каннах на премьере фильма “День флага”, оператором которого он выступал. Напомним, что помимо дочери Хэйзел у Джулии и ее супруга еще двое сыновей – 17-летний Финнеас и 15-летний Генри.

Мы общались по FaceTime прямо перед тем, как они выходили, а она лежала на кровати, и я спросила: “Который час? Что вы, ребята, делаете?”. Хэйзел ответила: “Ну, папа надевает галстук. Мы собираемся идти”, – вспомнила Робертс. – Я сказала: “О, а ты готова?”. Потому что для меня она не выглядела готовой: волосы были просто собраны в хвост и все такое. Я сказала: “Хм, может немного подводки для глаз?”. А она ответила: “Мама, я не взяла подводку для глаз, о чем ты говоришь?”.

Впрочем, на свой выпускной бал Хэйзел все же примерила примеряла мамино платье от Valentino – то самое, в котором Джулия получила “Оскар” за роль в картине “Эрин Брокович” 2001 года.

Прошлой весной моя дочь рылась в шкафу в поисках подходящих выпускных платьев и спросила: “Что это за платье?”. Я сказала: “Примерь его”. Оно было ей велико, но выглядела она мило.

Робертс отметила, что актерская работа никогда не отвлекала ее от семьи. В первую очередь, она всегда заботится о детях и поддерживает то, что они с мужем сумели построить за 20 лет брака.

Когда я не снимаюсь, то быть домохозяйкой – это моя работа на полную ставку. Конечно, это не волшебный мир с радугой и единорогами каждый день, но это приносит мне много радости. Актерская работа никогда не поглощала меня. Это моя сбывшаяся мечта, но это не единственная сбывшаяся мечта. Жизнь, которую я построила со своим мужем, и жизнь, которую мы построили с нашими детьми, – это самое лучшее, – призналась она.

Отметим, что Дэниел и Джулия ведут довольно закрытый образ жизни, редко появляясь вместе на публике, и еще реже со своими тремя детьми. Оградить семью от внимания общественности было осознанным решением, ведь их путь к семейному счастью не был простым. Когда они познакомились на съемках фильма “Мексиканец” в 2000 году, сын голливудского продюсера Майка Модера Дэнни был четыре года женат на визажистке Вере. А за плечами у Джулии были романы с Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Джейсоном Патриком, Мэттью Перри и Бенжамином Брэттом, а еще двухлетний брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом. Она слыла ветреной особой и сбежавшей невестой – актера Кифера Сазерленда Джулия бросила накануне свадьбы, прямо как в фильме.

Тот факт, что Дэниел был еще женат, не смог остановить Джулию. Поговаривали, что актриса просто “купила развод” для любимого, предложив Вере Модер такую сумму отступных, от которой та не смогла отказаться. Через два месяца после того, как развод Дэнни был завершен, 4 июля 2002 года Джулия и ее возлюбленный поженились. Историю любви Джулии и Дэниела читайте здесь.