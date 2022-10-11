Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет