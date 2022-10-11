Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции

В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.

В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.

Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.

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