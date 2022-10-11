Советник президента Литвы Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране.

По ее словам, можно было бы обсудить меру, чтобы каждый ребенок в семье получил карточку с определенной суммой, выделенной на еду.

«Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям», – сказала Сегаловичене в эфире радио Ziniu, передает РИА «Новости».

Она напомнила о росте цен на продукты питания более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии.

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