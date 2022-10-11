 

Советник президента Литвы Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми

11.10.2022, 19:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране.

По ее словам, можно было бы обсудить меру, чтобы каждый ребенок в семье получил карточку с определенной суммой, выделенной на еду.

«Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям», – сказала Сегаловичене в эфире радио Ziniu, передает РИА «Новости».

Она напомнила о росте цен на продукты питания более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.20 / В Баку гремят взрывы: загорелась фабрика по производству красок

28.10.20 / Программисты предупредили об опасности популярных мессенджеров

26.05.21 / ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией

17.11.21 / Первоначальная реакция со стороны Кремля и российских СМИ говорит об их непонимании, что 33 вагнеровца делали в Минске – расследование Bellingcat

05.01.21 / Песков рассказал о трудной жизни Навки в США

22.07.20 / Эксперты объяснили, почему Зеленский исполнил требование террориста на русском языке

18.12.20 / “Похудела очень”. Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру

13.11.20 / Бабушка стрелка из Нижегородской области умерла в больнице

19.01.22 / ABC – американские сенаторы пообещали Киеву наказать Москву «сокрушительными санкциями»

26.07.21 / Блогера Гасанова снова лишили водительских прав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика