Советник президента Литвы Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми
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Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене предложила ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания в стране.
По ее словам, можно было бы обсудить меру, чтобы каждый ребенок в семье получил карточку с определенной суммой, выделенной на еду.
«Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям», – сказала Сегаловичене в эфире радио Ziniu, передает РИА «Новости».
Она напомнила о росте цен на продукты питания более чем на 30%.
Ранее сообщалось, что Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии.
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