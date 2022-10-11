Скандалы: Цукерберг оказался на грани провала

Метавселенной миллиардера не пользуются даже сотрудники его компании

В октябре прошлого года создатель и исполнительный директор соцсети Facebook* (признана в РФ организацией, причастной к экстремистской деятельности) Марк Цукерберг объявил о ребрендинге. Холдинг, в который входят Instagram (признан в РФ организацией, причастной к экстремистской деятельности), WhatsApp и бренд виртуальной реальности Oculus, был переименован в Meta* (признана в РФ организацией, причастной к экстремистской деятельности).

А главной его задачей было названо превращение в «компанию метавселенной». Но спустя год результаты проекта по-прежнему невысоки.

Ещё совсем недавно Марк Цукерберг рассказывал об утопическом будущем, когда миллиарды людей будут жить в иммерсивных цифровых пространствах, часами напролёт работая, общаясь и играя в игры в виртуальных и дополненных мирах. В реальности виртуальная платформа компании Horizon Worlds оказалась не слишком популярной. Быстро выяснилось, что она содержит ошибки, и организации пришлось сосредоточиться на их исправлении, прежде чем расширить доступ к ней.

«В настоящее время отзывы наших разработчиков, пользователей, тестировщиков и многих из нас в команде говорят о том, что совокупный вес проблем со стабильностью и ошибок затрудняет для нашего сообщества возможность испытать магию Horizon. Проще говоря, чтобы опыт был восхитительным и запоминающимся, он должен сначала стать удобным и хорошо продуманным», – вежливо сообщил в разосланном сотрудникам сентябрьском меморандуме курирующий разработку метавселенной вице-президент компании Вишал Шах.

Цукерберг стал лицом своей вселенной

Многопользовательская платформа была выпущена на гарнитуре Meta Quest в декабре прошлого года. В феврале Meta* заявила, что аудитория Horizon Worlds выросла примерно до 300 тысяч активных пользователей в месяц.

Это существенный прирост за несколько месяцев, прошедших с момента запуска, однако на фоне 2,9 миллиарда активных пользователей Facebook* он выглядит весьма незначительным.

Как считают эксперты, метавселенная Цукерберга во многом обязана своими провалами самому Цукербергу, который решил сделать себя её лицом. Демонстрации и макеты новейших технологий метавселенной Meta* включают кадры, на которых глава компании представляет VR-версии своих увлечений, в том числе фехтования и чего-то похожего на сёрфинг и называемого в виртуальной реальности «катанием на подводных крыльях».

В августе Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook* вместе с объявлением о расширении приложения на Францию и Испанию скриншот своего аватара в Horizon Worlds. Он сразу стал поводом для насмешек и мемов из-за своего мультяшного вида. Кто-то из комментаторов даже сравнил аватар с «выпуском Nintendo GameCube 2002 года». Через четыре дня после этого Цукерберг поделился обновлённой цифровой версией себя, признав, что его первый аватар был «довольно простым», в то время как «графика в Horizon способна на гораздо большее».

Сотрудники не любят виртуальность

Большой скепсис вызывает метавселенная Meta* в самой компании. В этом году Цукерберг призвал сотрудников проводить встречи в приложении Meta Horizon Workrooms, которое позволяет пользователям собираться в виртуальных конференц-залах. В результате многим из них, как утверждает The New York Times, пришлось самостоятельно приобретать VR-гарнитуры.

В ходе опроса тысячи сотрудников Meta*, проведённого анонимной профессиональной социальной сетью Blind в мае, только 58 процентов респондентов заявили, что понимают стратегию метавселенной компании.

В связи с этим в организации наблюдаются высокая текучесть кадров и частые перемещения персонала. По словам двух сотрудников, некоторые работники теперь в шутку называют ключевые проекты метавселенной MMH, что является аббревиатурой фразы «сделал Марка счастливым» (Made Mark happy).

На нежелание сотрудников пользоваться Horizon Worlds обратил внимание вице-президент компании Вишал Шах. «Многие из нас проводят не так много времени в Horizon, и наши контрольные панели показывают это довольно ясно», – написал он работникам 15 сентября. Через две недели, 30 сентября, Шах повторил, что сотрудники всё ещё недостаточно используют Horizon, уточнив, что разрабатывается план «по привлечению руководителей к ответственности», с тем чтобы их команды обращались к платформе хотя бы раз в неделю. «Каждый в этой организации должен поставить перед собой задачу полюбить Horizon Worlds. Вы не сможете сделать это, не используя её», – говорилось в записке, которая впоследствии попала в прессу.

Отчётность скатывается вниз

В феврале Meta* потеряла более 232 млрд долларов своей рыночной стоимости. Это стало самым большим в истории однодневным падением среди всех американских акций. Цукерберг и прочие руководители обвинили в этом несколько факторов, в том числе внесённые Apple в 2021 году изменения конфиденциальности, которые усложнили таргетинг рекламы на пользователей смартфонов, а также усиление конкуренции со стороны таких площадок, как TikTok.

В то же время аналитики называют сложившуюся ситуацию отражением не только широких рыночных потрясений, но и скептицизма некоторых инвесторов в отношении того, что метавселенная в ближайшее время станет очень прибыльной. Кроме того, на потери компании оказали влияние большие расходы на исследования и разработку метавселенной.

Подразделение виртуальной реальности Meta* сообщило об убытках в размере более чем 10 млрд долларов только за 2021 год и 2,8 млрд долларов только во втором квартале 2022 года.

«Цукерберг не хочет ни признавать этого, ни брать на себя ответственность за происшедшее», – отмечает старший научный сотрудник Гарвардской школы бизнеса Билл Джордж. Он является автором книги «Истинный север: подлинное лидерство на современном рабочем месте». Ссылаясь на свои исследования, Джордж уверяет, что видит поразительное сходство громких крахов корпораций с Цукербергом и его Meta*.

По его мнению, Цукерберг стал одиночкой, который ориентируется только на свою интуицию и отталкивает других. Такие начальники часто не принимают помощь, советы или отзывы, что делает их склонными к ошибкам.

«Я думаю, что Meta* не будет преуспевать, пока он там, – полагает Джордж. – Он, вероятно, является одной из причин, по которой так много людей отворачиваются от компании. Он действительно сбился с пути».

В конце сентября организация объявила, что заморозит процесс найма, а Цукерберг предупредил сотрудников о грядущих увольнениях.

* Признаны в России организациями, причастными к экстремистской деятельности.

Ксения Корнеева

Оригинал материала: “Октагон”