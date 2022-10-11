 

Шведская полиция: «Приказ об уничтожении «Северных потоков» отдал Ким Чен Ын»

11.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Швеции считает лидера КНДР Ким Чен Ына ответственным за уничтожение ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщил глава следственной группы Сванте Игилссон. Трубы были повреждены попаданием северокорейской баллистической ракеты.

«Северные потоки» оказались настоящей целью ракет, запускаемых с территории КНДР с 2017 года. Шведская полиция установила, что Ким Чен Ын является основным выгодоприобретателем от уничтожения труб, поскольку российский газ в результате будет перенаправлен в Азию и значительно подешевеет. Следствие полностью исключило версию о причастности США к этим взрывам, поскольку установило, что Америка находится совсем в другой части света и не имеет выхода к Балтийскому морю.

– Западное общество пытались ввести в заблуждение, говоря о том, что американцам якобы выгодно продавать в Европу свой газ, – отметил представитель органов. – За этой очевидно абсурдной версией настоящие организаторы преступления остались в тени. Мы решительно осуждаем режим Ким Чен Ына за преступления, которые он совершил и ещё совершит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Unbounce препятствует Snazzy.ai добавить автоматический копирайтинг на платформу

17.03.21 / Си Цзиньпин: «Если бы Китай стал частью СССР, то он бы не распался, а российские либералы приносили бы пользу обществу на всесоюзных стройках»

07.09.20 / Скандалы: Пусть из россиян в греки

26.07.22 / Немецкий регулятор считает ситуацию с поставками газа напряженной

01.02.22 / Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

10.12.21 / Как гремят «ключи от мира»

21.05.22 / В Усть-Катаве представили новейший отечественный трамвай в стиле ретро

18.03.22 / Мнение: Письмо: “Упертый козел”

30.06.20 / Скандалы: Бизнес-джеты «типа маршрутки»

04.08.22 / Боррель ответил 24 часа спустя на визит Пелоси на Тайвань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика