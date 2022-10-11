Шведская полиция: «Приказ об уничтожении «Северных потоков» отдал Ким Чен Ын»

Полиция Швеции считает лидера КНДР Ким Чен Ына ответственным за уничтожение ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщил глава следственной группы Сванте Игилссон. Трубы были повреждены попаданием северокорейской баллистической ракеты.

«Северные потоки» оказались настоящей целью ракет, запускаемых с территории КНДР с 2017 года. Шведская полиция установила, что Ким Чен Ын является основным выгодоприобретателем от уничтожения труб, поскольку российский газ в результате будет перенаправлен в Азию и значительно подешевеет. Следствие полностью исключило версию о причастности США к этим взрывам, поскольку установило, что Америка находится совсем в другой части света и не имеет выхода к Балтийскому морю.

– Западное общество пытались ввести в заблуждение, говоря о том, что американцам якобы выгодно продавать в Европу свой газ, – отметил представитель органов. – За этой очевидно абсурдной версией настоящие организаторы преступления остались в тени. Мы решительно осуждаем режим Ким Чен Ына за преступления, которые он совершил и ещё совершит.

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