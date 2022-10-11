Безупречно-белый ансамбль или красный пиджак: эффектные осенние образы в стиле «американа»

Этой осенью в тренде будет несколько достаточно ярких и стильных трендов, которые покорят не только улицы, но и бутики.

Очень важно правильно подобрать наряд для офиса, чтобы он был стильный, удобный и элегантным.

Отличным вариантом станет блендер. Это одежда прослужит на протяжении длительного времени и будет оставаться трендом. Также в моде будет несколько других предметов гардероба. Вот несколько отличных и стильных нарядов и образов в стиле “американа”, которые идеально подойдут для осени.

Джинсы с блейзером

Нет ничего проще и красивее, чем сочетать облегающий черный кроп-топ вместе с темно-синим жакетом с контрастными золотыми пуговицами и джинсами с высокой талией в стиле 90-х годов. Сверху можно накинуть свитер и завязать его на плечах.

Блейзер с лоферами

Лоферы являются одним из самых главных трендов осеннего сезона. Эта обувь на плоской подошве является идеальным дополнением к джинсам с высокой талией, белой футболкой и черному блейзеру.

Пиджак с подплечниками

Подплечники давно стали модным трендом. Вещи с массивными плечами отлично сочетаются с классическими образами.

Хорошо смотрится блейзер с объемными плечами с белой футболкой, черными узкими брюками и черными стегаными балетками.

Белый тотал-лук

Осенью можно носить светлые и яркие варианты нарядов. Белый костюм, состоящий из белого блейзера оверсайз с лацканами и широкими брюками смотрится просто невероятно.

Клетчатый блейзер

Леггинсы все еще пользуются популярностью. Чтобы создать образ с винтажными нотками, стоит сочетать эти брюки с белой рубашкой с воротником, кремовым свитером плотной вязки и удлиненным блейзером в клетку.

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Смокинг

Жакет покроя как у смокинга смотрится просто невероятно. Можно сочетать его с майкой и светлыми джинсами с высокой талией, а также мокасинами.

Красный блейзер

Если хочется выглядеть эффектно, ярко и роскошно, то стоит выбрать красный пиджак.

Такой наряд поможет придать создаваемому образу нотку индивидуальности притягательности. Это именно тот цвет, который отлично подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Можно сочетать с белой футболкой и черной юбкой с разрезом сбоку.

Укороченный блейзер

Такой наряд пользуется огромной популярностью этой осенью. Шерстяной укороченный жакет красиво смотрятся вместе с белой футболкой и синими джинсами.

Блейзер оверсайз

Это довольно интересный и непринужденный вариант пиджака. Можно подобрать для себя красивый наряд оверсайз и сочетать его с белой футболкой и кроссовками.