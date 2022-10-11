 

Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

11.10.2022, 19:05, Разное
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Ни для кого не секрет, что антибиотики при различных заболеваниях необходимо принимать с умом и осторожно, ведь многие из них имеют серьезные побочные действия и могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому такие препараты обычно принимают уже после посещения врача.

Но что будет, если бесконтрольно принимать антибиотики? На этот вопрос ответила врач-терапевт Надежда Чернышова. По словам специалиста, это может стать причиной развития грибковых инфекцией. Мол, многие антибиотики производятся из грибов, разрушающих благоприятную среду для бактерий, после чего начинают разрастаться.

Помимо этого, при неконтролируемом приеме антибиотиков велика вероятность появления таких инфекций, как грибковые ангины, отиты, поражения легких, кожи и ногтей. В общем, ни в коем случае нельзя принимать такие препараты без разрешения врача и не обращая внимания на дозировку.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики, семейный врач Виктор Фомин заявил, что антибиотики при ОРВИ неэффективны. По его словам, в таких случаях препараты могут навредить организму. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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