 

Тур по испанской вилле скандального политика, где Эмбер Херд скрывается от внимания общественности

11.10.2022, 18:56, Разное
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По сведениям американских таблоидов, скрываясь от пристального внимания после громкого скандала с бывшим мужем, сейчас 36-летняя Эмбер Херд проживает на Майорке, Испания, под псевдонимом Марта Джейн Кэннари, который она выбрала в честь Бедовой Джейн, американской пограничницы XIX века. Вместе со своей дочерью и нынешней девушкой Бьянкой Бутти актриса арендует роскошный особняк стоимостью несколько миллионов долларов у семьи местного политика Марии Антонии Мунар. В 2013 году женщину приговорили к 14 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции, однако освободили досрочно в 2020 году.

Особняк площадью 479 квадратных метров оборудован всем необходимым для комфортного проживания, в том числе, открытым бассейном с видом на горный хребет Трамунтана. Неизвестно, какую сумму Херд заплатила за аренду дома на фоне долгов перед Джонни Деппом, однако сейчас особняк временно снят с продажи.

По словам местных жителей (население всего городка, где живет Херд, не превышает 1270 человек), которым удалось столкнуться с Эмбер, она частенько гуляет со своей дочкой на детской площадке и отдыхает на пляже неподалеку, а также регулярно ходит по продуктовым магазинам. Например, бакалейщик Мигель рассказал о встрече с актрисой испанской газете El Mundo. Продавец не сразу узнал кинозвезду.

Она такая же, как все, покупает фрукты и овощи, говорит по-испански с мексиканским акцентом и очень вежлива. Она всегда желает нам доброго утра, – отметил он.

В начале сентября стало известно, что о судебном процессе Эмбер Херд и Джонни Деппа снимут документальный фильм. В картине, которая уже вышла онлайн, показаны интервью с адвокатами Деппа, экспертами по правовым вопросам и журналистами. Первый эпизод посвящен мнению Деппа по поводу его отношений с Херд: там показано “жестокое детство и наркотическую зависимость” актера, а также то, как он якобы стал жертвой домашнего насилия со стороны экс-жены. Вторая часть будет посвящена Херд, в том числе “ее подробному описанию предполагаемого сексуального насилия, впервые рассказанному на камеру” и тому, как “защитники Деппа безжалостно атаковали ее через социальные сети”. 


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