 

Бывший офицер американской разведки – на Украине идёт опосредованная война между НАТО и Россией

11.10.2022, 18:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Боевые действия на Украине по существу представляют собой опосредованный конфликт между Россией и силами НАТО, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Как подчеркнул Риттер, Вооружённые силы Украины по существу представляют собой армию натовского образца, а командиры ВСУ поддерживают прямую связь с кураторами из американского спецназа, получая от них разведданные и тактические рекомендации.

Является ли этот конфликт по существу, фактически войной НАТО и США против России? 

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке: Да, это опосредованный конфликт. Единственное, чего не хватает, — это присутствия непосредственно в зоне конфликта натовских и американских военнослужащих. То есть наличия там ребят с американскими флагами на рукавах — вернее ребята, которые их носят, там есть, но нет людей, которые одеты в американскую форму и официально сражаются за США. Но важнее всего то, что та армия, которую сейчас использует Украина, — это армия не украинская, а натовская. Она организована, подготовлена и оснащена НАТО, она получает от НАТО инструкции и разведку, и логистику её организует тоже НАТО. Речь о вооружённых силах НАТО. 

Британская The Guardian пишет, что на Украине присутствуют не только сотрудники ЦРУ, но и военнослужащие американских сил специального назначения, причём их там много — хоть я и не понимаю, что это значит. Поэтому задам вам такой вопрос: если американский спецназ там всё-таки есть, какой должна быть их численность по минимуму? Речь о группах по шесть человек или по шестьсот? 

СКОТТ РИТТЕР: Я ещё с апреля говорю, что в этой стране находится американский спецназ — и правда на моей стороне. Теперь дошло и до журналистов, и они пишут, что да, было соотвествующее решение президента. В феврале, когда начались боевые действия, мы эвакуировали оттуда и сотрудников ЦРУ, и спецназовцев, и в марте их там ещё не было. Но после того, как решили поставлять туда военную технику, американский спецназ туда вернулся для выполнения двух задач. 

Во-первых, нужно было помочь с организацией тайных маршрутов, по которым эта техника будет доставлена. РФ ведь не просто так не уничтожает всё это ещё на границе, когда машины попадают на Украину, — причина в том, что США провели очень слаженную работу: разобрали их на отдельные элементы, перевезли их через границу, незаметно собрали их на складах и перебросили на передовую в те подразделения, которым они нужны. Всё это и делают силы специального назначения США. 

Кроме того, на них возложена задача по курированию слаживания этой техники, средств связи и разведки с украинскими силами. Украинские военные используют специальные планшеты iPad — мы это отработалил ещё в Ираке, а позже ещё и в Сирии: мы предоставляли иракским и сирийским силам на передовой планшеты iPad, оснащённые средствами обеспечения защищённой связи, при помощи которых они могли в режиме реального времени получать данные разведки и общаться со своими кураторами из спецназа. 

Итак, на Украине присутствуют военнослужащие сил специального назначения, которые поддерживают прямую связь с украинскими командирами на передовой и передают им в режиме реального времени разведданные, а также рекомендации тактического характера. Вот чем они занимаются. 

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.21 / Кандидатам в депутаты Госдумы разрешат баллотироваться сразу по нескольким округам

16.06.22 / Мнение: Было – стало

26.05.21 / Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона после обвинений в нападении на человека

06.12.21 / Папа римский хочет встретиться со своим “братом” патриархом Кириллом: Всегда готов

05.04.22 / Пережила уход отца к Захаровой и родила неизвестно от кого: что стало с дочерью-актрисой Стеклова

10.12.21 / Праздничный сезон: как выспаться (больше овощей, меньше сахара, дополнительный стакан воды)

17.12.21 / Мнение: Привлекательная Латвия

23.03.22 / «Я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными»

23.08.21 / Постоянная смена наволочек обязательна: секреты красоты актрисы Милы Кунис

07.09.21 / Морковь пора собирать, если ботва желтеет. Какие признаки намекают, что пора начать сбор урожая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика