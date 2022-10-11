Бывший офицер американской разведки – на Украине идёт опосредованная война между НАТО и Россией

Боевые действия на Украине по существу представляют собой опосредованный конфликт между Россией и силами НАТО, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Как подчеркнул Риттер, Вооружённые силы Украины по существу представляют собой армию натовского образца, а командиры ВСУ поддерживают прямую связь с кураторами из американского спецназа, получая от них разведданные и тактические рекомендации.

Является ли этот конфликт по существу, фактически войной НАТО и США против России?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке: Да, это опосредованный конфликт. Единственное, чего не хватает, — это присутствия непосредственно в зоне конфликта натовских и американских военнослужащих. То есть наличия там ребят с американскими флагами на рукавах — вернее ребята, которые их носят, там есть, но нет людей, которые одеты в американскую форму и официально сражаются за США. Но важнее всего то, что та армия, которую сейчас использует Украина, — это армия не украинская, а натовская. Она организована, подготовлена и оснащена НАТО, она получает от НАТО инструкции и разведку, и логистику её организует тоже НАТО. Речь о вооружённых силах НАТО.

Британская The Guardian пишет, что на Украине присутствуют не только сотрудники ЦРУ, но и военнослужащие американских сил специального назначения, причём их там много — хоть я и не понимаю, что это значит. Поэтому задам вам такой вопрос: если американский спецназ там всё-таки есть, какой должна быть их численность по минимуму? Речь о группах по шесть человек или по шестьсот?

СКОТТ РИТТЕР: Я ещё с апреля говорю, что в этой стране находится американский спецназ — и правда на моей стороне. Теперь дошло и до журналистов, и они пишут, что да, было соотвествующее решение президента. В феврале, когда начались боевые действия, мы эвакуировали оттуда и сотрудников ЦРУ, и спецназовцев, и в марте их там ещё не было. Но после того, как решили поставлять туда военную технику, американский спецназ туда вернулся для выполнения двух задач.



Во-первых, нужно было помочь с организацией тайных маршрутов, по которым эта техника будет доставлена. РФ ведь не просто так не уничтожает всё это ещё на границе, когда машины попадают на Украину, — причина в том, что США провели очень слаженную работу: разобрали их на отдельные элементы, перевезли их через границу, незаметно собрали их на складах и перебросили на передовую в те подразделения, которым они нужны. Всё это и делают силы специального назначения США.



Кроме того, на них возложена задача по курированию слаживания этой техники, средств связи и разведки с украинскими силами. Украинские военные используют специальные планшеты iPad — мы это отработалил ещё в Ираке, а позже ещё и в Сирии: мы предоставляли иракским и сирийским силам на передовой планшеты iPad, оснащённые средствами обеспечения защищённой связи, при помощи которых они могли в режиме реального времени получать данные разведки и общаться со своими кураторами из спецназа.

Итак, на Украине присутствуют военнослужащие сил специального назначения, которые поддерживают прямую связь с украинскими командирами на передовой и передают им в режиме реального времени разведданные, а также рекомендации тактического характера. Вот чем они занимаются.

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года.