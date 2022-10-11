Мнение: Как правильно экономить на мелочах

Получил сейчас на почте бумажное письмо от ФСС. Мне начислили пеню в 48 копеек — вероятно, я когда-то задержал на день обязательный платёж. Понятно, что государство больше потратит на обработку моего платежа, и что ещё больше оно потратило на выбивание из меня этой копеечной суммы. 28 рублей за письмо, плюс бумага, плюс тонер в принтере, плюс рабочее время сотрудника… в целом, полагаю, рублей 200 ушло, навряд ли меньше. И я сам, разумеется, тоже потратил время, равно как и мой бухгалтер, причём на значительно большую сумму, чем 200 рублей.

Сотрудников ФСС я понимаю хорошо. Они считают государственные деньги, не свои, поэтому вот так просто взять и простить нельзя. Законы практически обязывают их требовать всё до копейки, даже себе в убыток. Я бы на их месте делал ровно то же самое, так как на госслужбе нужно выполнять приказы, а не умничать.

В принципе, и убытки-то не такие большие. Ну, прогулялся я до почты. Ничего страшного, всё равно надо было бандероль получить, вот заодно и это письмо взял. Потратил несколько минут на сканирование, чтобы отправить бухгалтеру? Да и ладно. Государство мне где-то раз в месяц подобные квесты подкидывает. Ничего страшного — по сравнению с тем, что было каких-то 20 лет назад. И уж совсем ерунда по сравнению с тем, что приходится выдерживать несчастным немцам с американцами, например.

Однако это я так думаю, ибо примерно представляю картину в целом. Обычный же предприниматель, получив требование уплатить 48 копеек, приходит в ярость — именно из-за мелочности требования. У него складывается впечатление, будто государство ему вредит, причём за его же счёт. Впечатление отчасти справедливое, ибо массовые рассылки писем крадут у общества значительные объёмы времени, и потому оно распаляет гнев предпринимателя особенно сильно. Гнев, в свою очередь, создаёт социальное напряжение, а также подталкивает слабых духом предпринимателей к оппозиционным агитаторам, которые только рады укрепить новоприбывших в их негативной оценке нашего государства.

Если смотреть на вещи холодно, то мы имеем дело с пустяком. Однако кто же смотрит на вещи холодно? Большая часть людей, когда их внезапно тыкают острой палочкой, начинает взахлёб эмоционировать, что нормально.

Решить проблему можно очень просто. Достаточно законодательно запретить госорганам хоть как-то шевелиться, хоть чем-то тревожить предпринимателей, хоть что-то им запрещать, пока задолженность перед бюджетом по выбранной статье не достигла хотя бы одного МРОТ, то есть 14 тысяч рублей. Если принять такой закон, бюджет сэкономит огромные деньги, которые теряет сейчас на бессмысленной возне с копеечным долгами, а предприниматели, в свою очередь, сэкономят массу времени и… будут иметь гораздо меньше поводов раздражаться в адрес государства.

Обратите внимание, для этого не надо делать никаких сложных и дорогостоящих компьютерных систем, чтобы они точно показывали задолженность по всем статьям в реальном времени. Достаточно принять один закон, и всё, проблема решена. Лично я вижу тут сплошные плюсы и ни одного минуса.