 

Ремонт на Пулковском шоссе продлили до 29 октября. Петербуржцы готовятся к новым пробкам

11.10.2022, 18:30, Разное
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ГАТИ предупредило об очередном ограничении движения на участке от площади Победы до Дунайского проспекта Пулковского шоссе. На магистрали продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. Ранее в Смольном сообщали, что работы будут закончены к 20 октября, однако сегодня уже сообщается о новых сроках – до 29 октября.

Ремонт шоссе уже не раз провоцировал многокилометровые пробки из-за несвоевременности дорожных работ. Горожане не исключают повторения сентябрьских заторов, даже несмотря на вводимые «поблажки» от Комблага для автомобилистов.

В Петербурге с 13 октября вновь ограничат движение по Пулковскому шоссе на участке от площади Победы до Дунайского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Работы продлятся до 29 октября. Отмечается, что беспрепятственное движение будет обеспечено по пятницам с 13:00 до 23:00 по направлению из города, а также по воскресеньям с 13:00 до 23:00 – в город. По будним дням работы не будут проводиться в интервале с 07:00 до 12:00 по направлению в город.

В сентябре представители Смольного обозначали окончание ремонтных работ на Пулковском шоссе 20 октября и сообщали об опережающих план темпах их проведения. Однако сегодня, по данным СМИ, плановые сроки сдвинулись как минимум на 9 дней.

Кроме того, в комтрансе не учли вечернюю загруженность магистрали, когда люди возвращаются с работы домой. Подобная непродуманность и несвоевременность в принятии решений уже не раз приводила к образованию многокилометровых заторах на данном направлении. В течение сентября Пулковское шоссе как минимум трижды стояло в «мертвой» пробке, спровоцированной заменой дорожного полотна и перекрытием сразу двух полос движения.

В результате пассажирам общественного транспорта приходилось добираться до ближайшей станции метро пешком, а спешащие в аэропорт горожане и туристы опаздывали на рейсы. В ближайшее время не стоит ожидать улучшения дорожно-транспортной ситуации и на Пулковском шоссе.

Напомним, массовый «осенний старт» ремонтных работ асфальтового покрытия спровоцировал возникновения пробок на дорогах в разных частях города. Команда губернатора Александра Беглова вновь показала слабость в управленческих решениях: так, по мнению многих петербуржцев, подобные масштабные ремонты стоит проводить летом, а не осенью, когда многие возвращаются из отпусков и каникул, а нагрузка на магистрали возрастает.


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